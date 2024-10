El rey Felipe VI no ha respondido a la carta de AMLO sobre la Conquista de España

San Pedro Sula, Honduras

Publicaciones en redes sociales afirman que el rey de España, Felipe VI, respondió a la carta que le envió el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en 2019, en la que exige al Estado español una disculpa por los crímenes cometidos durante la Conquista.

Sin embargo, es falso. No existe evidencia de que el rey Felipe VI, al 8 de octubre de 2024, haya respondido a la carta de AMLO, conocido así por las iniciales de su nombre. Además, la imagen con las supuestas palabras del rey está sacada de contexto.

“Respuesta que dio el rey de España, Felipe VI, al presidente de México, ante el ataque verbal que dio AMLO contra la conquista”, se lee textualmente un tiktok que ha sido compartido casi 2,400 veces desde el 26 de septiembre de 2024.

“Estrictamente y hablando con sentido, la conquista fue llevada por el reino de castilla, no por España (que aún no existía como tal) y los conquistadores (No los españoles) conquistaron a los Mexicas (Aztecas) No a los mexicanos. Si los indígenas en México sufren en la actualidad, no es por el recuerdo de la ‘conquista’ sino por la indiferencia, manipulaciónes y mentiras de su gobierno”, son las presuntas palabras del rey español, que aparecen en la entrada.