El Heraldo Plus no informó que Anonymous divulgará mensajes de aliados y chavistas en Venezuela

San Pedro Sula, Honduras

Circula en X, antes Twitter, un supuesto artículo periodístico de El Heraldo Plus, que afirma que Anonymous, un movimiento internacional de ciberactivistas, amenazó con exponer conversaciones entre los aliados y la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Pero es falso: se trata de una suplantación. El Heraldo Plus no ha publicado tal contenido porque no hay registro, ni en el dominio ni en redes sociales.

“Anonymous amenaza con exponer conversaciones entre gobiernos aliados a Maduro y cúpula chavista”, se lee en la supuesta pieza de El Heraldo Plus, compartida docenas de veces desde el 6 de agosto de 2024.