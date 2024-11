Tío Tráfico lo afirma: Los hombres son los peores conductores en SPS

¿Quién es Tío Tráfico y cómo le surgió la idea de crear una página para denunciar y exponer a todos los malos conductores de San Pedro Sula y sus alrededores?

Soy un ciudadano cansado de la misma situación, la idea surge por lo mismo: exponer a malos conductores para ver si siendo expuestos les da vergüenza.



¿Su lenguaje, muy coloquial le ha sumado fama también?¿Por qué cree que su contenido ha ganado bastantes seguidores, especialmente en Facebook?.

Sí, creo que la base principal del éxito de la página es por ello, la forma de exponer a las personas es chistosa, pero al mismo tiempo es real. Por ejemplo, yo digo: “No cabe la botoneta”, en referencia a un vehículo pequeño mal estacionado.



Sin saber nada de usted, puedo intuir o que es conductor de Uber o taxi, o se dedica a repartir productos. ¿Anda muchas horas tras el volante? ¿Cómo le hace para captar tanto “manudo”?

No, de hecho no trabajo en el rubro del transporte. Primero si era material propio (lo que publicaba), pero las mismas personas cansadas de todo el desorden vial son los mayores aportantes. Yo recibo unos 200 mensajes al día, la bandeja está “full” todo el tiempo, sin estas flores de mimé no sería nadie.



Usted ha escrito muchas veces que lo odian. ¿Es cierto eso?

Si eso es real, pero es normal cuando te exponen existe molestia. Un día en el estacionamiento de Mall Galerías, un estudiante de la universidad de al lado se fue a estacionar ahí. Puso el carro en la acera, se publicó, y empezó a insultarme y puso a toda la familia a escribirme al privado, a mandarme pistolas, hijo de papi y mami enojado.



¿Lo han denunciado o amenazado por exponer a los malos conductores? ¿Por eso ha elegido ser anónimo?

Sí, siempre lo hacen.



¿Qué opina de los conductores de rapidito y taxistas, y su forma de conducir?

Generalizar es malo, pero son el verdadero problema del desorden vial y causantes de muchas muertes ( hablo de los rapiditeros específicamente).

Sin duda su sentido del humor y su forma de expresión tan catracha refresca su contenido. ¿De dónde le salen tantas ocurrencias e ingenio?

Vengo de una familia muy ocurrente, nuestros días en familia son de mucha risa, j... mucho todos estos animalitos.



De los motociclistas y sus excesos también tiene opiniones fuertes y ha expuestos muchísimas de sus imprudencias.¿Qué dice sobre ellos?

Los índices de accidentes de motocicletas son elevados, chocan mas motos al día que la cantidad de niños que nacen en el país. Sin duda es un problema en aumento, escuchar esa p...rras pasar a todo mecate, bueno ellos creen que van a 120, pero en realidad no pasan de 60, pero en un choque en moto es muy fácil matarte.



¿Cree que usted es más efectivo que Waze o el Google Maps para alertar sobre el tráfico en San Pedro Sula?

No sé que aplicaciones son esas, pero el más efectivo es el Tío Tráfico... ¿me copias ...?



¿Qué opina justamente del tráfico en la ciudad?

Desastre en crecimiento; no existen autoridades.



Muchas veces ha sugerido alternativas y soluciones viales, particularmente en los bulevares y algunas vías conflictivas...

Sí, de hecho muchas de las ideas salen de aquí, del sitio y de hecho existen muchas personas de tránsito que mandan fotos y sugerencias. Imagine escuchan más al Tío que a los propios policías.



¿Usted tiene palabras y frases que lo caracterizan, cuéntenos cuáles son?. Los temblores son la novedad (jeje), pero cuente también sobre la “esquina del sabor”

Los temblores en la ciudad (gente teniendo intimidad dentro de los autos) son muy comunes ahora, a vista y paciencia de las autoridades. Pero imagínate, no tienen ni para el motel qué futuro le espera ala pobre cipota (jajajajajaja) ... La esquina del sabor ufff un verdadero c.......l. A diario, un policía ahí en un día podría aplicar mínimo unas 200 esquelas a ese montón de flores de mimé. (La esquina del sabor es el cruce de la 14 avenida y bulevar a La Lima. Ahí, decenas de conductores hacen giros prohibidos).



Con esa última, qué opina de los Policías de Tránsito (Vialidad) y su trabajo en las calles. ¿Cree que usted muchas veces es más efectivo que ellos?

No todos los policías son malos, pero un día voy para Copán y el bus que estábamos viajando no andaba papeles. Lo detiene un policía, pide papeles y no anda... Le dice el ayudante ‘hablale al jefe’ y de inmediato lo dejaron ir. Resulta que el dueño de los buses era miembro de las Fuerzas Armadas. Claro que sí, el Tío es más efectivo.



¿Cree que los sampedranos son muy chismosos?

Recibí 400 mensajes privados pidiendo el video de la camioneta (mencionó marca, en ella hacían “temblores”). No sé ustedes qué opinan de ello, pero son p...chismosísimos jajajajaja.



¿Qué faltas de tránsito son las más comunes que observa a diario?

El uso de las aceras como vías, así mismo -el irrespeto a los paso- cebra del peatón. Son las más violentadas a diario.



¿Quiénes son peores para conducir: hombres o mujeres y por qué?

Los hombres somos más ‘chanchos’, no hay ‘casaca’ con eso, queremos sacar ventaja de todo y la premura corre por nuestras venas. Perdón por decir nuestra, no sé por qué lo dije, si el Tío nunca ha cometido una falta de tránsito, jueeeeeee Tío santo.



¿Se considera un “influencer”?

Sí, imagínese que han creado muchas páginas sobre tráfico en el país y el Tío es el que dio la paut. Es más, han clonado la pagina, pero el como el Tío no hay otro. La palabra “influencer” se ha mal interpretado. La mayoría de “ influencers” ahora son hombres que les gusta vestirse de mujer y hacer el ridículo, el Tío es amante de la paz y predica con el amor, así que si quieren autógrafos avísenme, estaré dando en la esquina del sabor (llama así al cruce de 14 avenida y el bulevar a La Lima) uno de los sitios donde más faltas cometen los conductores al hacer virajes prohibidos).

¿Qué es lo bueno y lo malo que le ha dejado su fama?

La mayoría me quiere, de hecho yo no me puse Tío Tráfico, fue un “man” que empezó con eso y ahora El Tío, es el Tío.



¿De nuevo, cómo es El Tío? ¿Se considera guapo?

Uff, 1.90, chelito, parezco aleman, ojos azules, pelo castaño claro, aparte que ando en un BMW X5 más bello me veo.

¿Cuál es la oferta más loca que le han hecho por privado?

Ofrecerme dinero por quitar una publicación, o que la borre, pero jamás lo haría. Muchas las borré, por lastima no por dinero.



¿Cuál es el mayor problema del tráfico en la ciudad?

El nunca ceder el paso es el principal problema, practicar el uno a uno sería lo más ideal, pero aquí les podes sacar la mano, hacer cambio de luces, sacar al perro por la ventana y nadie te va dar paso, toca meterse a lo ( .....) en todos lados.

¿Hay Tío Tráfico para rato?

Sí, para mucho tiempo. Muchas veces me ausento por falta de tiempo y mucha gente se enoja conmigo cuando no leo los mensajes, pero vivir aquí en Suiza no es fácil.