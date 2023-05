$!El sistema se esfuerza poco por fomentar el desempeño en los docentes

Según este experto, lo que ha estado sucediendo en la práctica, es que se siguen criterios más subjetivos y poco científicos para evaluar el desempeño, tales como la opinión de los compañeros docentes, de los directores, e incluso de los padres de familia, pero, asegura, no considera como factor de desempeño si sus alumnos están o no aprendiendo.

“(El sistema) no premia al que trabaja, sino que, con el discurso de los colegios magisteriales de que todos son iguales, entonces sí, todos ganan igual, el que trabaja y el que no trabaja. El que llega y el que no llega”, apunta Alas.

“Desde que yo era pequeña siempre me llamó la atención el poder trabajar con los niños. También, cuando estaba en la escuela, admiraba mucho a una profesora de segundo grado porque ella amaba la carrera. Y nos enseñaba bastante, aprendíamos, utilizaba distintas formas, ya que todos aprendíamos de diferentes maneras. Entonces, ella me inspiró a estudiar pedagogía”, nos dijo una alumna de último año de Pedagogía, quien aceptó ser entrevistada con la condición de mantener su anonimato.

La Ceiba. El magisterio del departamento de Atlántida se declaró en calamidad doméstica desde el pasado martes, por impago de salarios.

Los docentes suspendieron clases y estas se reanudarán hasta que se les haga efectivo su salario, indicaron. “La mitad de los docentes aún no recibimos los salarios; si no se cancelan vamos a seguir sin dar clases. La acción no es de salir a protestar, sino de brazos caídos o de calamidad doméstica”, aseguró René Chávez, dirigente magisterial. Igual situación ocurre en Yoro, especialmente en el municipio de Arenal, donde hay más de 30 maestros que trabajan de manera interina y no están recibiendo salario.

“La departamental les dio resolución a más de 30 maestros y no aparecen en planillas. Son docentes que están como interinos y la departamental se comprometió a buscar la estructura para ellos, y nada”, dijo Javier Núñez, dirigente magisterial en Yoro.