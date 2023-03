La extorsión al transporte se ha reducido en un 95%

A pesar de que nosotros veníamos desarrollando una política de seguridad exitosa a través del Plan de Control Territorial , que entró en vigencia el 20 de junio de 2019, al observar el comportamiento de la seguridad en El Salvador cada año había buenos resultados, pero no estábamos satisfechos con esos resultados porque el presidente Nayib Bukele siempre se puso metas bastante altas y decía que al menos en la región pudiéramos tener datos parecidos a los que tenía Costa Rica.

Las pandillas tenían el control del territorio y nadie podía hacer nada si no estaba autorizado por ellos, y si alguien hacía algo lo eliminaban, pero ahora pueden surgir bandas, y para eso nos hemos preparado.

Este logro obedece al liderazgo del Presidente porque no es una persona que deja en manos de los ministros y funcionarios la seguridad del país, sino que él está a la cabeza de la conducción del país, y conformó el gabinete con un mismo objetivo, es clave el trabajo y la forma en que nosotros hemos coordinado con la Policía Nacional Civil.

¿Están neutralizadas las pandillas en El Salvador?

Lo que sucede con el fenómeno de las pandillas es que ellos tenían una estructura digamos vertical, en la cual la ranfla nacional o cabezas se han desarticulado totalmente y también el resto de la estructura, lo que hemos logrado en este momento es que ellos han perdido la capacidad de organizarse, aún estamos capturando mareros manchados, sabemos que migran al campo y grupos pequeños han logrado escaparse, pero están sin comunicación con cabecillas y seguiremos buscándolos hasta que todos estén en la cárcel.

¿El soldado está preparado para no detener a cualquier persona que ande un tatuaje?

En las Fuerzas Armadas tenemos un catálogo con los tatuajes de las pandillas 18 revolucionario, 18 sureños, la Mao Mao, La Máquina y es del conocimiento de los soldados, pues mucha gente tiene tatuajes artísticos, y la gente no va a detener a esa persona; pero lo más importante es que el soldado no detiene, sino que ante una persona que porte un tatuaje alusivo a la mara o pandilla se comunica con la Policía y se verifica si hay mérito o no para apresarlo.