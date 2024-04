“Tenía prohibido usar faldas cortas o shorts, cuando iba al salón -de belleza- a pintarme las uñas, tenía que mandarle foto de los colores a ver cuál quería que me pusiera porque si me ponía uno que no le gustara, se enojaba”, contó la víctima.

“Llegó borracho, intentó tener sexo conmigo y, como me negué, me dio una patada en la espalda y me tiró una caja de herramientas”, recordó Yolanda (nombre ficticio) mientras conversaba con una periodista de LA PRENSA Premium sobre los episodios de violencia que sufrió a manos de su expareja.

De las mujeres no denuncian a su agresor por temor, condición económica, miedo al qué dirán, por no dejar sin padre a sus hijos y por la esperanza de un cambio.

Las relaciones tóxicas se caracterizan por una serie de patrones que van desde la dependencia emocional hasta la falta de límites y la manipulación. La necesidad de aprobación constante, las discusiones interminables y los menosprecios son solo algunos de los síntomas de una relación enfermiza.

Lara Bohórquez, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), destacó la importancia de reconocer estos patrones de violencia y cuestionar la normalización de comportamientos abusivos en las relaciones.

“Algunas veces se habla de toxicidad, como ‘mi pareja es tóxica’, de una forma como naturalizando y normalizando la violencia. Las personas conciben que su relación es una relación de amor, y por eso es bien difícil identificar una relación de violencia porque son patrones bien pequeños, pero que constantemente se realizan en una relación y puede llegar a ser violencia física, psicológica, emocional, hasta la violencia sexual”, mencionó.

Eso fue lo que ocurrió en la relación de Yolanda, quien reveló a LA PRENSA Premium que su límite llegó cuando su expareja la lastimó por no querer tener relaciones sexuales.

“Siempre teníamos intimidad solo cuando él quería. Una vez llegó borracho en la madrugada y me estaba quitando la ropa interior para tener sexo conmigo. Me negué, le dije que tenía sueño y me dio una patada. Fue cuando me di vuelta para seguir durmiendo, mire, yo sentí una patada en mi espalda que me tumbó a la pared, en ese mismo momento me escupió y mientras me insultaba agarró una caja de herramientas, que era lo que tenía cerca, y me la tiró encima”, manifestó la fémina.

Ese episodio de violencia marcó el punto de quiebre para Yolanda, quien decidió escapar de la situación.

“Al día siguiente tomé mis cosas como pude y me fui para el sur, donde comencé otra vida. De él no supe más, ni me interesa, aunque me arrepiento de no haberlo denunciado”, finalizó.

Sin embargo, su historia es una de decenas, quizá miles, porque las autoridades no contabilizan una estadística precisa de las mujeres que sufren violencia doméstica derivada de una relación tóxica.