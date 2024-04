$!Solo hay 672 condenados; 3,700 muertes de mujeres en impunidad

Blanca Estela Blanco Cano fue asesinada dentro de su casa en el barrio Las Crucitas de Santa Cruz de Yojoa el 23 de julio de 2023 y aún no hay hechores presos por su muerte.

Debido a que el caso se registró en una zona rural del país pudo ser que al cuerpo de la mujer nunca le practicaron una autopsia y que quieran sacar de él tal vez alguna bala, explica un forense consultado que prefirió no dar su nombre.

De los 1,031 casos que llegaron a la etapa final del juicio oral y público, 672 fueron condenados y 371 fueron sentencias absolutorias siempre por homicidios, asesinatos, parricidios y femicidios.

La abogada Rubenia Galeano, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, indicó que en el Poder Judicial desde el año pasado ha respaldado el trabajo de todos los jueces del país con capacitaciones de juzgamiento con perspectiva de género.

Indicó que de acuerdo a un diagnóstico que han hecho se ha encontrado que ya una vez judicializado los casos se ha visto mucha debilidad en el aspecto formativo en ese tema, por lo que se ha comenzado a trabajar.

“Ya en un caso de mujer nos manda a analizar los contextos, el antes y durante de lo que sucedió y eso no ha faltado, aparte tenemos una serie de estereotipos que de alguna manera limitan esa función juzgadora”, resaltó.

Manifestó que no se puede investigar un hecho de una mujer de la misma forma que se hace con una muerte de una persona a la que se le hizo un disparo.

Agregó que desde el momento de la muerte de una mujer debe haber una presunción de que es un femicidio. La magistrada agregó que muchas mujeres, incluso juezas, están sufriendo violencia en sus hogares y no ponen la denuncia porque no se sienten acompañadas. “También estamos trabajando en no revictimizar a las mujeres que llegan a interponer una denuncia”.

Desde otra óptica, un agente de investigación de una de los departamentos de investigación de muerte de mujeres, consultado por LA PRENSA Premium relató que se encuentran con muchos obstáculos para resolver los casos empezando por la falta de personal en las instituciones así como la falta de logística como vehículos.

Luego los investigadores se enfrentan a la gran cantidad de casos que llevan y tienen que priorizar o trabajar en los que más tienen indicios que puedan servir de pruebas para lograr una acusación.

“Hay casos que decimos son fáciles donde el marido ese el primer sospechoso, el hombre golpeaba a su mujer y a todos en la casa, en el pueblo o la aldea sabían, pero nadie habla”, comentó.

Indicó que como investigadores están obligados a presentar testigos que indiquen por lo menos que vieron previo a la muerte de la víctima que la golpeaba, pero no quieren testificar en un proceso penal por temor o porque hasta el mismo padre de la víctima es maltratador y encubre a hechor.