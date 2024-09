Si va a Roatán, que su visita sea responsable y sin huellas

“Si planeas pasar tus vacaciones en Roatán, Guanaja o Utila, recuerda que no solo estarás visitando un destino turístico, sino también el área marina protegida más grande de Honduras: el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía (PNMIB)”.

1. Respete los corales y la vida marina: Mantenga una distancia de al menos un metro del coral. No lo toque ni lo pise, ya que es extremadamente frágil. Evite remover conchas, corales u otros organismos del mar, ya que todo tiene un rol vital en el ecosistema marino.

2. No apoye el comercio ilegal de fauna marina: No compre artesanías hechas con coral, conchas de caracol o caparazón de tortugas marinas. Estos productos fomentan la destrucción de la biodiversidad y aumentan el peligro de extinción de estas especies.

3. Cuide a los animales marinos: Observe la fauna marina desde la distancia. No toque, alimente ni persiga a los animales marinos. Interferir con ellos puede causarles estrés y dañar su hábitat.

4. SEA un consumidor responsable: Cuando consuma mariscos

siga la “Guía responsable de mariscos”. Opte por especies como el pez león, que es una amenaza invasora, y evite consumir especies en peligro como el pez mero, caracol reina y la langosta espinosa del Caribe.

5. Evite la contaminación: Use los depósitos de basura para evitar que los desechos lleguen al mar y contaminen el entorno. >> Foto sugerida. Reduzca el uso de plásticos de un solo uso y evita productos de “styrofoam” (espuma de poliestireno), ya que son altamente dañinos y tardan años en degradarse.

6. Use productos amigables con el arrecife: Asegúrese de que el protector solar y el repelente que use no contengan petroquímicos ni otros productos químicos dañinos para la vida marina. Actualmente, el PNMIB colabora con otras organizaciones y empresas, como Bica, RMP, Haereticus Labs, Island Ocean Coalition y Sun Divers, en una campaña para prohibir el uso de protectores solares con petroquímicos bajo el lema “¿Está limpio? Demuéstrelo” , retando a cada consumidor a verificar que su protector solar esté libre de petroquímicos antes de comprarlo.

7. Ahorra recursos naturales: Apague las luces, el aire acondicionado y cierre el grifo cuando no los esté utilizando. Cada pequeño gesto cuenta para reducir el impacto ambiental.

8. Apoya los programas de conservación: Sea parte activa de nuestros esfuerzos de conservación marina siendo un visitante responsable, visitando la página web www.roatanmarinepark.org, siguiéndolos en sus redes sociales o yendo a la EcoTienda en la comunidad de West End.

9. Practique las tres R: Reducir, Reusar, Reciclar. Estas acciones son claves para promover la sostenibilidad tanto en las islas como en cualquier lugar que visites.