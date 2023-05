Valle de Sula: entre 9 y 18 horas antes se sabrá que vienen llenas

En segundos, se desató el caos. Todos corrían de un lado a otro queriendo salvar sus cosas, sus vidas, sus animales.

Ruiz no pudo rescatar a todas sus vacas, que se estima eran más de 30; ni sus fuerzas ni las del río lo permitieron.Las que no murieron arrastradas por la crecida, se terminaron ahogando en el trayecto.De esa descarga de agua que bajó a enorme velocidad desde Jesús de Otoro y Santa Bárbara donde se abastece el Ulúa, no hubo una alerta temprana anticipada.