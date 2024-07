$!Unos 40,000 hondureños todavía no se han reinscrito al TPS

SAN PEDRO SULA. Los hondureños en Estados Unidos ya beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) deben volver a renovar este beneficio registrándose de nuevo.

El problema es que hasta el día de hoy, de los 73,000 hondureños con TPS, solo hay aproximadamente 40,000 registrados, lo que significa que 33,000 hondureños están expuestos a perder el beneficio si no se vuelven a registrar.

“Estamos teniendo llamadas todos los días de gente que nos dice: ‘mira, me botaron del trabajo, no me renovaron mi licencia porque no tengo renovado el TPS, mi social security no me lo están dando porque mi permiso de trabajo no está renovado’”, afirmó el especialista hondureño en temas de inmigración Carlos Pereira.

La semana pasada, el Gobierno dio una fecha nueva tope para que los hondureños se puedan registrar nuevamente: marzo del próximo año. El primer plazo se venció el pasado 5 de enero de 2024.

El actual TPS expira el 5 de julio de 2025. “Hay una nueva campaña para un nuevo TPS, pero eso no es regulación y ni se ha hecho la redesignación. Por eso quizá no se han reinscrito, sin embargo, estar registrado en el actual podría ser requisito para el siguiente, por lo que el llamado es a no perder tiempo”, dijo.

Para inscribirse o reinscribirse en el TPS debe presentar el Formulario I-821, solicitud de Estatus de Protección Temporal. TPS es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio.

Sin embargo, registrarse al TPS no le impide: solicitar estatus de No Inmigrante, presentar una Solicitud de Ajuste de Estatus basada en una petición de inmigrante y solicitar cualquier otro beneficio migratorio o protección para el que usted podría ser elegible.