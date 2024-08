Avril Matute, la brillante hondureña admitida en el MIT de Massachusetts

Así se presentó Avril, una joven vivaz, estudiosa y decidida, que no solo tiene claro lo que quiere, lo construye a base de esfuerzo, esmero y mucha fe. Todo eso le ha permitido que justamente este día (sábado 17) poner sus pies oficialmente en el Instituto Tecnológico de Massachussets (Massachusetts Institute of Technology- MIT , por sus siglas en inglés).

“Me llamo Abril Matute, soy de Tegucigalpa, tengo 18 años, me destaqué mucho en la Olimpiada Hondureña de Matemáticas, gané dos medallas de plata, pude representar al país en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas y la Olimpiada Mundial de Matemáticas, siendo la tercera mujer hondureña que participó en esa última. Además cofundé Cafecito Matemático, una iniciativa que intenta mitigar la brecha de género en las Olimpiadas de Matemáticas”...

Avril Matute es el nuevo supertalento hondureño en el MIT. Ella conoce a Israel Guerrero, otro connacional que cursa su tercer año allí, y cree que con ella, serán tres en el MIT junto a otro compatriota que se trasladó desde otra universidad. En su historia, son menos de 15 hondureños los que han estudiado alguna de las ingenierías en esa prestigiosa institución.

Avril, en 2023, cofundó Cafecito Matemático, el primer club de niñas en matemáticas en Honduras. También participó en el Science Internship Program de la Universidad de California en Santa Cruz, investigando en medios computacionales. Además, fue líder en su iglesia, predicando a jóvenes y niños de escasos recursos, a cargo de la tesorería y organizando eventos para más de 50 personas. Todo esto la llevó a obtener una beca completa en el MIT.

Estudió bachillerato en Ciencias y Humanidades en el Instituto Evangélico Virginia Sapp, y aunque ha salido del país a competencias de olimpiadas, no tenía claro que quería salir a estudiar al extranjero hasta que el año pasado fue parte de un programa de verano en el Science Internship Program en la Universidad de California en Santa Cruz.

“Ya estando en el ambiente me encantó. Definitivamente ese tipo de universidades satisfacía mi curiosidad intelectual. Sentía que estaba con gente que me entendía”, contó Avril a LA PRENSA Premium.

Fue así, que tras un año sabático y de participar activamente en el programa de verano de la universidad de Santa Cruz decidió empezar la búsqueda de su universidad.

“Armé mi lista de universidades, uno aplica por medio del portal de aplicaciones en internet, tiene que mandar cartas de recomendación, hacer ensayos, hacer pruebas estandarizadas (como las Pruebas de Aptitud Académica de la Unah, pero en inglés), uno manda sus exámenes, hace exámenes de inglés, hay entrevistas, que eso es aleatorio, puede que te toque o que no, a mí me tocó. Piden índice, actividades extracurriculares, preguntan qué logros tiene uno en cada actividad y cuánto tiempo le invirtió a cada actividad, cuántas horas a la semana”, señaló la joven capitalina.Y fue así como se acercó al MIT.

Si bien, su índice de 97% era indispensable, más no el único requisito por cumplir, el participar en actividades extracurriculares, en especial, olimpiadas de matemáticas, le abría de par en par las puertas del MIT, ubicado en Kendall Square en Cambridge, Massachusetts, al otro lado del río Charles desde Boston.

“Realmente MIT ama mucho las olimpiadas de matemáticas. Muchas de las personas que yo conocí en la Olimpiada Mundial de Matemáticas fueron admitidas ahí. Sin embargo, no todas. Así como no es requisito, tengo muchos amigos que a lo mejor estuvieron en otras competencias de ciencia, o a lo mejor se destacaron en investigación científica o en divulgación. Entonces, más que todo es tener ese componente en ciencias muy fuerte. En mi caso, tenía participación en la Olimpiada Mundial de Matemáticas, estaba en el programa de verano donde estuve investigando y me ofrecieron quedarme con ese laboratorio durante el resto del año. Entonces, estuve más de seis meses participando en investigaciones en medios computacionales, también tener participación en áreas sociales es muy importantes. En mi caso, yo era líder en mi iglesia Escogidos por la salvación, con los jóvenes”. Avril también ha hecho voluntariado en Escuelitas comunitarias .