$!Obras inconclusas, contratos directos y poca información en reparación de escuelas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Con una sonrisa y una disposición ejemplar por aprender, Daniel o ‘Danielito’, como le dicen sus familiares, acude cada mañana a la Escuela Urbana Mixta República de Perú, ubicada en la colonia Pedregal de Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde las precarias condiciones inciden en cada uno de sus más de 600 alumnos.

“Mire, mi niño -Daniel- se tiene que sentar en las sillas para los más pequeños para recibir clases porque las aulas que construyeron no cuentan con las condiciones apropiadas, da pesar porque siempre me llega con dolor en las piernas y yo no tengo el suficiente dinero para ponerlo en una -escuela- privada”, dijo su madre.

El ministro de la Secretaría de Educación, Daniel Sponda anunció la intervención escolar en 2022 de al menos 1,002 escuelas para mejorar su infraestructura, de las cuales 95 son ejecutadas por la institución y las restantes 907 son responsabilidad de las alcaldías y la cooperación internacional.

“En los 12 años de la dictadura no se hizo ni una tan sola escuela y nosotros ya llevamos intervenidas casi mil, lo que quiere decir que ellos -el Partido Nacional- no hicieron en una década lo que nosotros prácticamente ya hicimos en nueve meses”, señaló en esa ocasión Sponda.

Sin embargo, la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium se trasladó a varios centros educativos de la capital y encontró proyectos aún inconclusos desde la administración anterior, falta de priorización en reparaciones escolares, adjudicaciones vía contratación directa en varios proyectos de alta suma amparados en la emergencia por las lluvias del 2022 y que la histórica cifra de mil escuelas también incluye reparaciones menores -como pintura y mejoras.