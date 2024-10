“La verdad, mi intención es concienciar a esas mujeres a que se revisen. No dejen a un lado o para más tarde el hecho de decir ‘tengo una pelotita aquí o me duele aquí’. Aunque a mí no me dolía nada y en ningún momento me apareció alguna pelotita, llegué al diagnóstico porque simplemente me gané un paquete (promocional) en Cemesa. Me lo hice y ahí me dieron la noticia de que tenía que revisarme porque tenía pequeños bultos en las mamas. Entonces, ya a raíz de eso, pues ya era un llamado a hacerme un estudio más profundo. Y aunque en otros exámenes no me salía nada, me sometí a un estudio USG ultrasonido, y ahí sí, ya salió pues que tenía que empezar el progreso. Y hasta el sol de hoy, aquí estoy. Lamentablemente en 2021 avanzó. Recuerdo que primero solo me tomaba una pastilla, pero avanzaba más y había que hacer las quimioterapias”.

Con entereza y apoyada en el hombro de su amado por la debilidad que le han dejado los nuevos medicamentos para tratar las cuatro convulsiones que le dieron justamente el día que recibió el diagnóstico de que el cáncer estaba en su cerebro, Wendy aconseja que si tras revisarse se descubre que el cáncer está presente, lo que toca es enfrentarlo.

“Las incentivo a que no lo dejen avanzar, esas pelotitas que no duelen, que se mueven hay que hacerles caso. Hagamos los estudios y si nos toca, pues enfrentémoslo. Porque difícil es, a nadie le voy a decir yo, no, no duele, es facilito. Vieran que no, al contrario. Una quimioterapia duele, la siguiente duele más, pero lo que sí tenemos que hacer es cuidarnos. Cuidémonos con la alimentación, pero aún así, solo Dios sabrá. Esto es como una ruleta, diría yo, porque hay gente que sí, hay gente que no, hay familias que sí, hay familias que no. Aquí estoy yo desde 2018 contando mi historia y ahora diciéndoles que se cuiden, que se cuiden, que coman bien, aunque eso no es lo que nos va a salvar del cáncer, no es así”.