$!Las 10 preguntas y respuestas sobre la polémica PAE

Se libera el óvulo, se encuentra con el espermatozoide y tras un proceso complejo bioquímico inicia la nueva vida humana. En ese momento, el huevo fertilizado se llama cigoto, el cual lleva el código genético del padre y de la madre, por lo tanto genéticamente ya está definido como una vida humana: cuánto medirá, si será de contextura delgada o gruesa, su color de piel, etc. A partir de ahí empieza a dividirse en varias células hasta que llega a ser blastocisto y se implanta en el endometrio, que es la capa interna del útero en el sexto día.

La fecundación es el fenómeno en el cual se fusionan los gametos masculino y femenino. Gameto es la célula sexual, en el hombre es el espermatozoide y el de la mujer es el óvulo . Se da lugar en la región de la ampolla de la trompa uterina o de Falopio. La vida humana inicia con la fecundación, no inicia con la implantación. Inicia en el intercambio genético entre las dos células sexuales del hombre y la mujer.

El compuesto de la PAE es un progestágeno, un tipo de hormona sintética y se usa como una contracepción de emergencia después de una relación sexual no protegida. Tiene dos formas de presentación: las tabletas de 0.75 mg vía oral y las tabletas de 1.5 mg vía oral (la más usada).

Es la utilización de un método, ya sea farmacológico o dispositivo intrauterino con el fin de evitar un embarazo después de una relación sexual desprotegida, ya sea que se rompió el método de barrera como el condón o que no se usaba ninguno.Su utilización es exclusiva después de una relación sexual desprotegida sin programación ni periodicidad.

Según estudios científicos, la PAE puede inhibir la ovulación , espesa el moco cervical que produce el cuello del útero, lo que hace difícil el transporte de los espermatozoides. Actúa como barrera para que se puedan movilizar. En concreto, interfiere con la fecundación al no haber óvulo y hace que los espermatozoides tarden más en llegar. Altera el desarrollo folicular ovárico; es decir, el desarrollo del ovario que se está preparando para ovular. También puede alterar el desarrollo del cuerpo luteo, una estructura muy importante para el mantenimiento del embarazo (cuando se da) y puede inhibir la implantación.

Sí, el problema es que ninguna mujer va a saber exactamente qué día estará ovulando. Por muy vistosas que sean las aplicaciones para llevar la cuenta de los días fértiles, no sabremos con exactitud qué día de ovulación lleva. Ante el principio de bioética y basado en evidencia científica en el que se puede poner en riesgo una nueva vida humana es mejor no utilizar la pastilla.

¿Si la pastilla no actúa como un antiovulatorio, sino como un supuesto antiimplantatorio, podría volverse una pastilla abortiva?

¿Por qué el día que se toma la pastilla depende de si es o no una pastilla abortiva?

Si la vida humana empieza desde la fecundación y hay una alteración que afecte el endometrio o si impide que el nuevo ser humano (cigoto) se implante, se va en contra de la vida humana porque se causa un aborto. Si el embrión no se implanta, es expulsado de la cavidad uterina materna.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la pastilla señalados por la FDA de EUA?

GINECOLÓGICOS (Los más frecuentes)Sangrado (31%), sangrado intermenstrual (24%),alteraciones del flujo menstrual (47%), oligomenorrea (se suspende la regla) (26%).

GASTROINTESTINALES (menos serios)Dolor abdominal (13%), fatiga (13%), cefalea (10%), náuseas (14%).

ADVERSOS (serios y menos comunes)Embarazo ectópico (fuera del útero), convulsiones,neutropenia febril, embolia pulmonar (coágulo),ceguera unilateral por trombosis venosa retiniana y trastornos siquiátricos (ansiedad, depresión e ideas suicidas).

¿Qué consecuencias trae el abuso de la PAE?

No se recomienda para uso común porque la carga hormonal es más fuerte y no hay estudios suficientes que demuestren el riesgo en pacientes que lo toman con frecuencia. La carga hormonal de las píldoras diarias de anticoncepción son más bajas y progresivas. Cada organismo tiene su propia reacción a los medicamentos. Hay que enfatizar que aunque la venta de la PAE está prohibida, se vende siempre y que quienes la usan más no son víctimas de violación, sino por sexo sin protección. En estudios sociodemográficos en otros países como España y Chile se ha demostrado que en el perfil de usuarias entran mujeres de entre 21 y 25 años que habían tenido relaciones sexuales sin protección o que habían tenido algún accidente con el método.