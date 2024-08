$!Nuevas inversiones que vendrán a Honduras no compensarán fuga de grandes industrias

Delta Apparel, Inc., una empresa mayorista de ropa, también anunció la suspensión de sus operaciones de fabricación en Villanueva debido a los continuos problemas de liquidez. Se espera que la suspensión, efectiva a partir del 6 de junio de 2024, afecte a unos 2,413 empleados y dure al menos 120 días. Esta decisión sigue a reducciones operativas anteriores en México y a un cambio estratégico en el canal Global Brands de Delta Activewear.

“Si solo estamos trayendo cosas importadas, estamos hundiendo al país, no podemos celebrar importaciones de marcas, productos o insumos, aunque se genere empleo, es mínimo comparado con los sectores grandes”, cuestionó.

Para el empresario sampedrano Eduardo Facussé , las inversiones que se están anunciando son en sectores que no agregan valor a la economía, pues según argumentó, el país necesita apuntar a inversiones que generen producción nacional, como el agro, la construcción y la manufactura.

“Como país es difícil bajar más cuando ya estás en el piso, no hay mucho que perder”: Eduardo Facussé, empresario sampedrano

A su parecer, el problema se desprende de una incertidumbre en la lucha contra la corrupción, esto genera una falta de estado de derecho y, cuando no hay seguridad jurídica, no hay inversión. En esta batalla contra la corrupción, acotó, se ha estado perdiendo mucho tiempo, y la gente que quiere invertir no se siente segura.

Facussé ejemplificó el campo, donde gracias a invasiones y la falta de aplicación de la ley hacia la propiedad privada, muchas personas optan por no invertir. Sostuvo en su análisis, que el sector agropecuario es un rubro importantísimo, parte de la estructura primaria de nuestra economía, al igual que la construcción.

“El país nunca ha avanzado a un ritmo adecuado, el crecimiento económico debería estar entre un 6% y un 7%, pero apenas llegamos al 3%, lo cual solo genera más pobreza”, arguyó.

Sobre las salidas de múltiples empresas extranjeras del país y el cierre de operaciones de muchas otras locales, explicó: “Es complicado determinar las causas exactas, pero es evidente que cuando se presentan oportunidades económicas, la inversión tiende a acercarse; sin embargo, en ausencia de un estado de derecho y de seguridad jurídica, los inversores tienden a permanecer el menor tiempo posible”.

El mayor inversor en Honduras es precisamente el capital local, pero más allá de eso, continúa la necesidad de atraer otros capitales, pues debido al cierre de varias empresas, hay una gran migración que no se detiene, lo que indica que no hay otras oportunidades ni alternativas. Aunque no hay datos oficiales, el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) estima que más de 60,000 hondureños migraron solo en el primer trimestre de 2024.

Después de los nacionales, los estadounidenses invierten mucho en nuestro país. “Ha habido una disminución en la demanda en Estados Unidos de los productos que fabricamos, entonces recortan primero donde hay riesgo, y como el país no se perfila con seguridad jurídica, recortan donde se sienten menos seguros”, apuntó Facussé, respecto a lo que podría arrastrar a inversionistas norteramericanos a llevarse sus empresas.

“La construcción tuvo un pequeño aumento, pero el sector que está creciendo como nunca es la banca, como si ese fuera el principal rubro. Los sectores que están creciendo no son los que generan bienestar o un mejor futuro, lo que estamos haciendo es concentrando la riqueza, pues, mientras el sector terciario, como la intermediación financiera y el comercio, concentran la riqueza, los otros sectores la pluralizan.”, dijo.

Uno de los factores principales de la fuga de inversionistas es la inseguridad jurídica, que genera incertidumbre. Las modificaciones en las políticas fiscales y laborales, así como la percepción de corrupción e inseguridad por la criminalidad, han creado un ambiente poco atractivo para las empresas extranjeras. Además, la pandemia de COVID-19 desde hace cuatro años exacerbó estas dificultades, llevando a algunas empresas a reevaluar sus estrategias globales y optar por cerrar sus operaciones en el país.

En 2020, cuando comenzó la crisis sanitaria en Honduras, más de 400,000 mipymes salieron del negocio. Aunque algunas lograron recuperarse en 2021, según estimaciones de la Federación Hondureña de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Femise), muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) migraron a la categoría de microempresas, volviéndose informales debido al cierre de la actividad productiva y la baja de la demanda en el primer año de la pandemia.

Las mipymes generan el 75 % de los empleos en Honduras, ofreciendo puestos de trabajo a 1.4 millones de personas en el país; sin embargo, solo 400,000 de estos empleados reciben el salario mínimo. El cierre total o parcial de miles de empresas formales, en su mayoría mipymes, ha supuesto la pérdida de al menos 700,000 puestos de trabajo en el país, calcula Femise.