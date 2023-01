$!Aún no hay consenso para elección de la nueva Corte

En Libre aseguraron que no hay división y que están listos para la elección, desde el Partido Nacional también afirmaron estar unidos, pero aducen que no han acordado nada en concreto con Libre, mientras que desde el Partido Liberal indicaron que esperarán el listado oficial para llegar a un punto en común toda la bancada.

En el caso del Partido Salvador de Honduras, se limitaron a decir que no serán parte de negociaciones “oscuras” que rompan el orden constitucional.Todo esto lleva a pensar que los partidos políticos no han comenzado las negociaciones en el Legislativo, puesto que aún no reciben el listado oficial de los candidatos.

Se prevén distintos escenarios considerando que el Poder Ejecutivo y la mayoría de legisladores en el Congreso pertenecen al Partido Libertad y Refundación.

Para ser ungido, cada candidato debe alcanzar al menos 86 votos; es decir, la mayoría calificada. Aunque en la práctica Libre tiene 50 curules, sus votos firmes garantizados son 32, puesto que hay 18 diputados disidentes (de Libre) que podrían cambiar las proyecciones de no llegar a acuerdos.

En tanto, el Partido Nacional mantiene 44 diputados, por lo cual su alianza será clave en la elección de los magistrados. De su lado, el Partido Liberal tiene 22 diputados, 10 el Partido Salvador de Honduras, cuyo diputado Luis Redondo dirige la Presidencia del Congreso y es aliado de Xiomara Castro, mientras que la Democracia Cristiana y el Partido Anticorrupción tienen uno cada uno.