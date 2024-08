“No volveremos, Venezuela está destruida”: migrantes avanzan hacia EUA tras imposición de Maduro

“Si ganaba Edmundo Gonzáles , -candidato presidencial de la oposición-, y María Corina Machado, íbamos a volver, pero con el fraude de Nicolás Maduro ya no. La situación está dura, muy crítica allá, vamos de mal a peor, Venezuela está destruida”, expresó don José, un migrante venezolano que se gana la vida vendiendo paletas bajo el puente aéreo Prado-Humuya en Tegucigalpa, que junto a Comayaguela, constituyen la capital de Honduras.

Para Aguilar, un triunfo de la oposición no habría significado necesariamente el regreso inmediato de millones de venezolanos en el extranjero debido a la persecución política, pero sí se reflejaría a corto y mediano plazo en una reducción del número de personas que continúan saliendo del país.

“Un gobierno autocrático con concentración del poder es menos proclive a rendir cuentas cuando no cumple con su deber. La permanencia de Maduro en el poder asegura la continuidad de la migración de venezolanos, que ha llegado a representar casi el 25% de la población del país”, agregó.

En el segundo caso, los manifestantes se agotarían y terminarían desmovilizándose, como ha ocurrido en situaciones anteriores; eso también conviene al gobierno. La última sería que la situación vaya escalando y llegue a un grado de anomia social, es decir, que desconozcan cualquier autoridad porque “los políticos no están de acuerdo, y van a estabilizar el país, lo van a calmar, y cuando vuelva la sociedad y la gobernabilidad, harán elecciones”.

”Esa es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle en familia, en comunidad, a defender su decisión soberana de ser libres. Esos crímenes no quedarán impunes”, expresó Machado en X, antes Twitter.

El miércoles, la oposición venezolana expuso un paquete de actas cuyos resultados muestran a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones presidenciales.

Según el portal web, con el 81.21% de las actas escrutadas, el candidato opositor Edmundo González consiguió obtener el 67% de los votos (7,119,768) a su favor, frente al 30% (3,225,819) de Nicolás Maduro.

De acuerdo con los datos que aparecen en la plataforma, 24,384 mesas han transmitido sus resultados de un total de 30,026 habilitadas. Según los datos, 10,613,881 personas participaron en el proceso electivo.

En respuesta, Maduro aseguró tener su poder las actas que lo proclaman como ganador. “He dicho, como jefe político, hijo del comandante (Hugo) Chávez, que (la alianza) el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela están listos para presentar el 100% de las actas. Muy pronto se van a enterar, porque Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron”, dijo Maduro a periodistas en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

No obstante, diversos organismos han cuestionado la legitimidad de las elecciones, alegando que Maduro carece del respaldo popular necesario para un nuevo mandato. Además, señalan que los resultados del CNE -de línea oficialista- no se desglosaron por mesa electoral y que se impidió la supervisión de observadores internacionales, lo cual ha alimentado las sospechas de fraude.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó ayer una resolución que exigía transparencia al gobierno de Venezuela sobre las cuestionadas elecciones.

La propuesta del organismo, que cuenta con 34 países americanos, obtuvo 17 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones, incluida Honduras. Cinco países rechazaron la convocatoria. Los cancilleres de varios países que apoyaron la resolución lamentaron su falta de aprobación.

Medina dijo que “la única manera de que se rinda Maduro es por la fuerza”, por lo que, a su juicio, es necesario que María Codina esté al frente de las protestas.

“Los regímenes de fuerza no salen con votos, ya está demostrado. No salen con la democracia formal y liberal a la que estamos acostumbrados. Esos votos, esa democracia formal, esa democracia liberal, lo que hace es mostrar que el régimen no tiene apoyo popular y cuando el régimen se roba las elecciones, el pueblo, la fuerza ciudadana puede forzarlo”, indicó.