“Reconocer una victoria de Maduro sin saber cómo se obtuvo no ayuda, entorpece”

¿Gana más credibilidad la versión del triunfo de Edmundo González luego que la oposición publicara las actas y no el Consejo Nacional Electoral? Estas actas muestran una victoria aplastante de Edmundo González. Como te decía en la primera pregunta, la oposición gana muchísima credibilidad en el sentido de que este es un resultado robusto. Esta mañana yo comentaba en mis redes sociales que hay muchas actas dentro de este conteo y que los ciudadanos están entrando a verificar actas de centros donde aparece que Nicolás Maduro ganó , muchos centros, varios municipios del país, así que más allá de una divulgación de decir no nada más están mostrando los resultados donde ganó Edmundo González Urrutia , es una divulgación que parece bastante transparente que viene acompañado de firmas y que viene acompañado de los códigos de cada centro de votación, así que le da una robustez.

¿Cuál es, a su juicio, la salida a la crisis política de Venezuela? A ver, en primer lugar, la salida de la crisis política en Venezuela pasa por la publicación de los resultados electorales. Es tan sorprendente que no sé cómo explicártelo, pero bueno, estamos a miércoles a las 3:50 de la tarde. Estamos a punto de cumplir 72 horas del fin del proceso electoral del domingo pasado y todavía no hay manera de acceder a los cómputos electorales. No hay página web, no hay lugar dónde revisar cómo quedó la elección estado por estado por parte del ente oficial. Solamente hay por parte de la oposición una divulgación de actas, que son actas de los testigos electorales de la oposición a nivel nacional, que a esta hora debe estar alrededor rondando entre el 80% y el 85% con las actas de todo el país y que dan una victoria a Edmundo González Urrutia de forma amplia. Así que, bueno, la salida de la crisis política pasa porque oficialmente hay una divulgación de resultados.

Lamento muchísimo la postura de gobiernos que, sin esperar una verificación institucional, aparecieron de una vez a felicitar por los resultados, sobre todo porque no ayudan, no generan ningún tipo de ayuda con relación a la paz del país

" Lamento muchísimo la postura de gobiernos que, sin esperar una verificación institucional, aparecieron de una vez a felicitar por los resultados, sobre todo porque no ayudan, no generan ningún tipo de ayuda con relación a la paz del país "

¿Es creíble la acusación de un hackeo al sistema y es suficiente para que todavía no se publiquen los resultados desglosados?

No es suficiente justificación el tema del hackeo. El CNE se ha jactado por años de decir que aquí Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo y creo que tienen suficiente blindaje como para poder preparar un plan B, por lo menos para la divulgación de actas electorales.

¿Qué mensaje deja que el propio Centro Carter dijera que no da credibilidad a las elecciones?

El Centro Carter termina siendo una institución de mucho peso en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque durante años fue alabado por el chavismo como uno de los centros electorales más importantes del mundo y hoy está diciendo de frente que no confía en la palabra de las instituciones venezolanas, que no confía en lo sucedido el 28 de julio como una elección libre, así que deja a Maduro y a su gobierno en una posición de muchísima inestabilidad.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro en su posición?

Yo creo que el chavismo pareciera haber tomado la decisión política de huir hacia adelante. Hay que ver qué tanto peso político pueden aguantar con relación a las instituciones. Hasta ahora han mostrado cierta cohesión entre todos ellos apareciendo juntos, el ministro de la Defensa, los jefes de los distintos poderes públicos. Pero bueno, sigue estando esa duda institucional sobre cómo seguir adelante con tantos cuestionamientos hacia su legitimidad. En 2018, Maduro resistió una campaña contra su institucionalidad, pero la oposición en aquel momento no participó electoralmente, sino que apostó por un boicot. En esta oportunidad la oposición participó, fue parte del proceso electoral y tiene en este momento las pruebas para asegurar que ganó. Así que bueno, Maduro está optando por la represión contra sus rivales, bueno, se habla de más de mil detenidos ya a estas horas, incluyendo algunos líderes políticos; ayer fue detenido el jefe de uno de los partidos políticos opositores, Freddy Superlano, y hay amenazas contra, bueno, entre el propio liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y de varios de sus aliados.

¿Aguantará la oposición en las calles?

La oposición tiene la iniciativa política de su lado, ya María Corina Machado llamó hoy a los comanditos, que es esta forma de organización electoral bajo la cual se preparó para este proceso, a estar atentos a sus señales con relación a las próximas movilizaciones así que bueno, es una situación que va a ir creciendo en tensión si no hay una respuesta institucional que se agote en las horas fundamentales.

¿Cómo evalúa la postura de aquellos gobiernos, incluyendo Honduras, que se apresuraron a reconocer a Maduro como ganador?

Lamento muchísimo la postura de gobiernos que, sin esperar una verificación institucional, aparecieron de una vez a felicitar por los resultados, sobre todo porque no ayudan, no generan ningún tipo de ayuda con relación a la paz del país, sino que sencillamente pareciera que se partidizan de un lado y sobre todo tomando en cuenta lo que te decía hace un rato, que esta no es una lucha ideológica, hay gobiernos izquierda y derecha que están apostando por lo mismo, que es aclarar lo sucedido. Reconocer una victoria de Maduro sin ningún tipo de criterio de qué forma fue obtenida y si hay dudas al respecto, no ayuda sino que, más bien, entorpece.