Redacción

En medio del crecimiento exponencial de la conectividad digital en Honduras, marcando un hito en la penetración de Internet, el uso de redes sociales y la conectividad móvil a principios de 2024, surge un panorama intrigante en cuanto a las preferencias de búsqueda y entretenimiento en línea de los hondureños.

Con una población que abraza cada vez más la tecnología, un informe de las organizaciones DataReportal, We Are Social y Meltwater las búsquedas en Google revelan una mezcla diversa de intereses y necesidades. Entre las palabras clave más buscadas destacan “Honduras”, reflejando un interés en noticias y eventos nacionales, seguido por “traductor”, indicando una búsqueda activa de herramientas de traducción en línea. La Diaria, relacionada con la lotería, y “el clima” también figuran entre las principales búsquedas, mostrando la atención tanto a la suerte como a la planificación del clima en el país.

En el ámbito del entretenimiento, las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime y HBO Max han capturado la atención de los hondureños con una variedad de contenidos populares. En Netflix, títulos como “Sing”, “Shrek”, “Leo”, “How The Grinch Stole Christmas” y “Hunger” encabezan la lista de lo más buscado, demostrando un interés diverso en películas y programas de televisión.