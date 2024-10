Hondureños en Florida le tienen pavor al huracán Milton

Les sugirió poner en marcha un plan de contingencias porque los hondureños tienen miedo de ir a los “shelters” o refugios, ya que tienen problemas de documentación o miedo a ser detenidos por su condición migratoria. Y ya después de la emergencia no pueden acceder a ayudas porque deben presentar sus identificaciones o documentos legales para recibir ayudas.

“Lo difícil en este momento es lo frágil que están todas las zonas que fueron afectadas por Helene. Si el huracán viene como dicen que viene, va a causar daños significativos, puede llegar a ser una catástrofe”, lamentó. Otra preocupación de Dubón es el temor generalizado que impera. “La gran mayoría estamos con gran temor, hay incertidumbre porque la ciudad está afectada. Hay pánico, yo vengo de una gasolinera y estuve dos horas y media en una línea para llenar mi tanque. El agua se agotó, no hay nada en los supermercados”. Su mayor preocupación son las comunidades de inmigrantes , como la de los hondureños, adonde no llegan los mensajes ni las noticias a tiempo.

TEGUCIGALPA. A pesar de avanzar a miles de kilómetros de Honduras, el huracán Milton, que ya ha alcanzado la categoría 5, afectará de manera indirecta el territorio nacional. Según los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), desde hoy comenzarán a presentarse lluvias de leves a moderadas, pero será hasta el jueves cuando se reporten los mayores acumulados de precipitaciones.

Francisco Argeñal, director de Cenaos, explicó que se experimentarán efectos indirectos debido a la circulación de los vientos y al acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ, por sus siglas en inglés).

Entre los departamentos donde se esperan más lluvias están Choluteca, Valle, el sur de Francisco Morazán, El Paraíso y el sur de Olancho. “En estos lugares habrá más lluvias, especialmente entre martes y jueves. Para el jueves, las lluvias serán más intensas en Choluteca, el sur de El Paraíso, La Paz y Patuca”, detalló Argeñal.En estas zonas se espera que las precipitaciones alcancen entre 60 y 80 milímetros.

En el caso de la capital, las lluvias serán de leves a moderadas, siendo el jueves cuando se espera mayor cantidad de tormentas, con estimaciones de acumulados de 30 milímetros. Por las condiciones y la alerta de huracán, algunos aeropuertos de Florida ya han confirmado el cese temporal de sus operaciones; por ejemplo, los aeropuertos usan estos códigos: TPA: MAR 08/10 9:00 am, MC: MIER 09/10 8:00 am y RSW: MIER 09/10 8:00 am. Para otros aeropuertos como MIA y FLL, sus autoridades se mantienen aún en evaluación.