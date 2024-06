“La llevé el primer día por miedo, pero resulta que cuando se agrava, el internista me dice que necesitábamos llevarla a emergencias, nos dijo que mi hija había entrado al día crítico”, rememoró entre sollozos Wendy.

A mediados de mayo, Alondra comenzó a sentirse mal, inicialmente con amigdalitis, pero pronto se hizo evidente que algo más grave estaba afectándola. Ya en el mes de junio , un día que venía de la universidad, gritó porque sentía fiebre y mareos, le dieron medicina, pero su condición no mejoraba.

La joven se inflamó de los órganos y necesitaban llevarla de la sala donde estaba hasta emergencias. Al llegar, el doctor pidió a los demás médicos que la revisaran cada 15 minutos, le pusieron diversos aparatos, pero la diarrea y vómito no paraban, la presión arterial estaba muy baja.

“Le decía: ´Usted es exitosa, es fuerte, pídale a Dios que le regale vida,´ pero Alondra, resignada, me dijo: ´Mami, ya le pedí perdón a Dios por mis pecados, ya le pedí que me dé más tiempo de vida, pero ya no puedo insistirle tanto´”, expuso Wendy ante la pesadilla.

“Decía, sana a mi hija, Señor Jesús, ya la tienes en el libro de la vida a mi Alondra, pero Dios es perfecto, oramos tanto”, externó mientras tomaba la mano de su esposo.

A las 5:00 pm se le comenzó a bajar la presión nuevamente, por lo que médicos mencionaron que habían hecho todo esfuerzo. La noche antes de su fallecimiento, el personal asistencial les sugirió trasladarla a Tegucigalpa con la esperanza de recibir un tratamiento más avanzado.