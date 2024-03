“Honduras cedió soberanía a Nicaragua”: experto en derecho internacional Graco Pérez

“Guatemala tiene una demanda contra Belice en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y Honduras no está haciendo nada al respecto. Entonces, están bien preocupados ahí en firmar un tratado cuando ya la Corte nos reconoció derechos, o sea, todo eso que están diciendo de los pescadores... Eso no es cierto, porque Honduras tiene derecho en la bocana y en las aguas del Pacífico. Entonces, lo que tiene que hacer es ejercer más presencia, ejercer soberanía y lo demás, pues, defender los derechos que le corresponden al país”, alertó.

Evidentemente inconforme con la ratificación del tratado, el experto en temas fronterizos puso en dudas las intenciones de aprobar, de repente, el documento que lleva las firmas de JOH y Ortega.

“Entonces ahí lo que da la intención es que el tratado fue parte de las negociaciones políticas. No se hizo una discusión a la luz del día, dentro de la agenda, para que se produjera una discusión dentro de la población, sino que simplemente la sacan, la prueban y ya, a puerta cerrada, sin mayor discusión, con un desconocimiento total de los diputados, porque estoy seguro que si usted le pregunta a los que votaron a favor del tratado, desconocen qué es lo que firmaron”, lamentó.

Aunado a sus claras objeciones a la ratificación del tratado, el profesional del derecho considera que los beneficios tampoco son enormes para los pescadores.

“Honduras tiene ciertos derechos, pero los pescadores no tienen la capacidad de salir fuera del golfo. Entonces, igual no tienen ni los recursos ni las capacidades para hacer soberanía fuera del Golfo de Fonseca de forma permanente. No es que no pueden salir, sino que no hay presencia de forma permanente. Entonces, ¿qué es lo que cambia un tratado? Simplemente los derechos que ahora ya va a tener Nicaragua y los que va a tener Honduras”, acotó.

Pérez, también un prestigioso columnista, considera que en este momento se pueden estar jugando muchos intereses de personas, sectores e incluso países.

“Países como China, tienen interés en proyectos como el tren interoceánico, entonces es importante tener ahí el golfo de Fonseca”, añadió.

Él cree que el tratado no resolverá los problemas que enfrentan los pescadores del Golfo de Fonseca cuando son detenidos por invadir las aguas de El Salvador o Nicaragua. “Si el Golfo está ya agotado de recursos van a seguir tratando de pescar en otras zonas, a veces incursionando en aguas de otros países y por eso los detienen. ¿Ya no los van a detener? Eso va a seguir igual”.

Para finalizar expone que Honduras fue a firmar con Nicaragua, y lo que cuestiona “es que no fue la mejor negociación”, que “no se discutió lo suficiente y fue aprobado de esa forma en que estaba acostumbrado ya en la noche cuando nadie está pendiente de lo que está ocurriendo”.