$!Políticos, investigadores y científicos: los candidatos a la rectoría de la Unah

“La selección, elección y nombramiento de autoridades es exclusivamente de la JDU, no podemos aceptar injerencia porque nosotros mismos queremos ver que se cumpla la ley”, expresó Martínez.

Pero no solo se trata del rector Herrera, pues Celín Sánchez, vocero de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería de la Unah, dejó claro a este rotativo que para cualquier candidato que resulte elegido tendrán la misma postura.

“Necesitamos una Unah abierta al pueblo y que genere la mayor certidumbre en el que los alumnos no sientan que las tomas y el faltismo docente les va a atrasar”, manifestó el experto, quien es también catedrático, asesor, consultor independiente y presidente el comité de auditoría del Inpreunah en representación del Consejo Universitario.

Sus ideales se ven reflejados en su preparación, pues a no llega a los 40 y ya posee dos maestrías (una en Derecho Penal y Procesal en la Unah y otra en Derecho Penal Económico en España), así como dos doctorados: en Ciencias Penales y en Derecho Constitucional.

“He observado que las autoridades en las últimas décadas no han tenido acercamiento con la comunidad estudiantil y observo esta posibilidad como la oportunidad que Dios me da para impulsar proyectos y programas actualizados que permita a los jóvenes y adultos tener una oportunidad de vida para el sustento propio y de sus familias”, expresó Fernández.

Otro de los candidatos prominentes es el político y exprecandidato presidencial Nelson Ávila, reconocido por su dedicación a la lectura y su impresionante trayectoria académica. Ávila, de 71 años, cuenta con ocho títulos universitarios, dos doctorados y siete posdoctorados. Como si fuera poco, maneja cinco idiomas.

Ávila ha ejercido como catedrático en diversos niveles educativos y ha destacado como consultor, conferencista, asesor y autor de al menos ocho libros y 11 artículos publicados en revistas de renombre. Su extensa preparación y conocimientos lo colocan como uno de los principales candidatos para la posición de rector.

El experto, en exclusiva para este rotativo, compartió que su motivación principal para postularse radica en su compromiso con el desarrollo académico y social del país, buscando abordar la compleja situación que atraviesa la universidad. Desde su perspectiva, la institución requiere una reorientación integral.

”La Unah es un caos en todos los niveles: financiero, político, democrático, legal y operativo que requiere de un equipo y una visión diferente. Es posible construir una universidad de excelencia aún con los recursos que dispone la institución”, enfatizó.

El doctor Ávila presenta una propuesta enfocada en democratizar la alma máter, fortalecer la formación científica del cuerpo docente y abrir oportunidades académicas en entornos virtuales para hondureños en el extranjero y en áreas remotas del país, así como para individuos de diversas nacionalidades. Esta estrategia también busca contrarrestar la disminución en la matrícula estudiantil que amenaza a la universidad.

”Son casi dos millones de personas entre Estados Unidos, España, México, Canadá, esencialmente. No olvidemos que ahora estamos en el siglo XXI, no solamente para las personas residentes en el exterior, sino que también para aquellos hondureños residentes en lejanías, en donde a veces solamente se puede llegar a través de información satelital y no por otra vía”, expresó.

Ávila, convencido de que mejorar las condiciones del centro universitario depende en gran medida de la voluntad, se compromete a integrar la investigación científica de manera permanente en todas las áreas académicas. Asimismo, propone una “liberación” en la institución para reevaluar ideas y perspectivas de la comunidad universitaria, con el fin de definir una reforma verdadera y significativa.

”Es crucial hacer que todos los estudiantes aprendan sobre investigación científica en todas las asignaturas, en todas las formaciones, para que podamos entender que una universidad sin investigación científica no es universidad”, explicó.