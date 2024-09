$!Franklin lleva 21 días fracturado esperando una cirugía porque no hallaban sangre O

A través de las redes sociales y algunos canales de noticias, su familia clamaba por ayuda. Urgían donantes de la O-, que junto a la AB-, son los tipos más difíciles de hallar.

Aunque el banco de sangre del Rivas dispone de todos los tipos, esta se usa como reserva para los pacientes más graves, por lo que la familia de la víctima debe correr a buscar lo que se demanda. Tras buscar, y hasta estar dispuestos a pagar hasta 3,000 lempiras por pinta como acto desesperado, hubo tres almas generosas que accedieron a donar su sangre, en aras de la emergencia. No obstante, hallar esos tres donantes costó casi dos semanas.

“Gracias a Dios ya tenemos la sangre, ahora queda esperar que se abra un cupo en el quirófano, Dios quiera sea esta semana. Yo sé que quizá no sea posible ni esta ni la otra semana que es feriado porque todavía no han sido operados otros pacientes que estaban primero que yo, y que ya tienen más de un mes esperando por una cirugía”, decía Grandett, casi consolado, eso sí, con menos dolor que hace unas semanas cuando las heridas y los moretones estaban recientes.

“Casi no me duele, a veces me dan punzadas en el tobillo. Me han estado curando heridas, me quitaron unos puntos que tenía en una de las heridas y ahí estoy esperando la cirugía de tobillo. Sobre las fracturas de costillas y clavícula, me dijeron que esas no se operan, que se curan solas, con reposo y cuidados”, contaba desde su lecho de enfermo.

En medio de su malestar, Franklin ya no cree que volverá a subirse a una moto. “Uno ahí solo va puesto, uno es el bómper, el que recibe todo el impacto. No creo que vuelva a andar en moto”, dijo.