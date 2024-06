$!¿Desaparecieron los restos de Francisco Morazán?

¿Será que no todo sobre Francisco Morazán , el Paladín Centroamericano, está escrito todavía? Todo apunta a que no. Nuevos hallazgos sobre sus restos salen a la luz en el libro del prestigioso investigador, maestro y conferencista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Guillermo Antulio Zúñiga Diéguez.

Si a Irizarri no se le conoce, a Domingo Estrada menos. No son personajes que figuran en los libros, en la memoria histórica, en la colectividad. Siendo los personajes más ilustres. Entonces, nos llevó a hacer este recorrido para ver el reconocimiento social que se hace en Guatemala sobre el tema de plazas, el tema de tumbas y, sobre todo, algunos aspectos relevantes destacados con la participación de estos personajes.

¿Y con las tumbas?.

Nos dedicamos a buscar la tumba de José Cecilio del Valle, de la cual se menciona en algunos grupos, está enterrado en la Catedral de Antigua Guatemala. No es cierto. Examinamos. No está en la catedral. Otro lugar donde se indicaba que podía estar, en el cementerio de la Antigua. Tampoco vimos registros y vimos datos. No aparece ninguna evidencia. Solo en el cementerio general de Guatemala, que fue inaugurado en 1882, está el mausoleo de la familia Valle-Mateu. Pero ahí no aparecen los restos de.

.

¿Ni el registro, ni un acta, ni un libro?.

No, de ese momento no hay. Entonces, lo que asumimos es que cuando muere Valle, hacia 1840, atrás de la catedral en Ciudad Capital, era el lugar de entierro. No se había inaugurado todavía el Cementerio General. Posiblemente ahí fue enterrado. Pero no hay una tumba. Por eso es que no se han pedido repatriar los restos de José Cecilio del Valle, como sí se ha hecho con Morazán.

¿Y la de El Salvador?

Con Morazán existe la tumba en el cementerio Los Ilustres, en San Salvador. Y en 2022, Nayib Bukele, el presidente, dijo que, respondiendo a una petición del gobierno de Honduras, en donde pedía que fueran repatriados los restos de Morazán a Honduras, dijo que no era posible, porque la tumba había sido saqueada en 1862. Pero haciendo todo un trabajo de investigación histórica, encontramos que los restos de Morazán no fueron depositados en la tumba.

Esos restos quedaron en poder de la familia, en una caja, especialmente de su hija, Adelaida Morazán. Y luego vimos todas las secuencias, hasta 1935, que es el último de los descendientes de él en Estados Unidos, no existe evidencia de los restos de Morazán, que pasó con ellos.

¿Ni en la familia? ¿La caja se perdió, o sea, las tumbas son simbólicas?

Sí, la caja se perdió. Está desaparecida. Las tumbas son un monumento a estos personajes. Ahora bien, aprovechando sobre ello se ha escrito especialmente de Morazán y de y Valle. Y este año que es el Congreso Centroamericano de Historia, una historiadora alemana va a presentar un libro que se menciona como uno de los más completos sobre Francisco Morazán. Vamos a estar pendientes.

La importancia de lo que nos habla es preservar esa memoria histórica, verdad.

Sí, algo que nos lleva también a un trabajo interinstitucional. Realmente hay que tener un panteón digno, un lugar en el caso de los guatemaltecos, ese penoso es lastimoso las condiciones en las que se encuentran. Prácticamente es un basurero, hay que reconstruir todo eso incluso se ha hablado de la repatriación de personajes como Miguel Ángel Asturias, que está enterrado en París, pero pretender traer Asturias al Panteón de los Héroes en las condiciones en las que se encuentra, definitivamente la familia y muchos, no van a estar de acuerdo, pues no hay condición.

Cuéntenos dónde va a estar el libro para que la gente que lo quiera leer, comprarlo conocer un poco más de esa recopilación que ha hecho usted lo pueda pues devorar.

El libro tiene casi 400 páginas. Se puede pedir a través del del correo: águilasenlasalturas@gmail.com. Incluso desarrollamos todo un programa de apoyo a las personas que quieren escribir su libro y no tienen tiempo suficiente. Les ayudamos a cómo empezar, continuar y terminarlo.

Solo quería acotar también hay datos relevantes, por ejemplo la tesis de Jose Cecilio del Valle. Él se graduó de abogado en la Universidad de San Carlos. ¿Y sobre qué hizo su tesis? Sobre Newton. ¿Pero uno pensaría, qué tiene que ver con el derecho?. Los grandes intelectuales de la época, el pensamiento de avanzada, eso es extraordinario. Entonces, es una tesis digna de ser leída, al igual que los escritos de sobre todo de Domingo Estrada.

A propósito de esto, en Honduras se impulsa la cátedra morazanista. Estamos reaprendiendo sobre nuestros próceres. No caería mal la cátedra de Valle y la de los demás próceres. ¿Qué opina?Definitivamente sí es muy importante, la historia de un país es fundamental y eso no se puede perder esa es la identidad eso es lo que nos permite ser parte esencial, tanto de un territorio, conglomerado, como de una nación por la cual luchamos, nos esforzamos y queremos legarle a nuestros hijos, un mejor futuro.