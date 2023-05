$!Estados Unidos: Hondureños huyen de grosera ley de DeSantis

“Un lunes en la mañana prendo la televisión y veo a Ron DeSantis hablando de migración. Me siento en el sofá y le presto mucha atención, se repite la historia en diferente locación...Mal agradecido, ya se te olvidó que los latinos la Florida construimos. Cuál es el racismo , deja el egoísmo si ante los ojos de Dios aquí todos somos los mismos. Como ciudadano americano me siento discriminado, en aprobar que si un indocumentado anda con un residente, también será multado. A ustedes ya más bien los hubieran botado porque tienen el cerebro de gusano. Aquí toda la raza está con mis hermanos. Esto va pa’ Honduras , Guatemala y mis mexicanos, también salvadoreños, Venezuela y colombianos. Uff, pa’ todos los latinos también”.

“Esa ley viene afectando a todo el mundo en el estado de Florida , tanto residentes como ciudadanos. Hay personas que conviven con los que no tienen documentos y se enfrentan a multas por el solo hecho de recibirlos. Hay temor porque los más extremistas, en este caso empresarios, optan por despedir a los inmigrantes para no exponerse a multas”, aseguró el hondureño residente en una ciudad a 40 minutos de Florida , José Luis Cardona.

“Él hace y dice lo que tiene que hacer con tal de obtener lo que necesita. Ron De Santis sabe que no hay posibilidad mala, y sabe que al hablar de los latinos aquí en Estados Unidos todo se va a revolver. Y claro que afecta a nuestros paisanos de Honduras , pero no solo a ellos, sino a todos los latinos. Mucha gente se ha ido de aquí de la Florida por lo mismo”, lamentó.

Desde el plano legal, Carlos Pereira, hondureño y abogado experto en temas de inmigración y asesor político que ha ocupado importantes cargos en el Gobierno, señala que la ley SB1718 está provocando desde ya un caos.

“Se calcula que en todo el estado viven unos 400,000 hondureños, podríamos decir que la mitad están legales y la otra mitad no. Pero esta ley nos afecta a todos, porque si yo tengo papeles y me detienen transportando a un indocumentado, me van a llevar a una cárcel donde voy a estar preso 30 días y me multarán con 10,000 dólares de multa, mientras que el indocumentado va a ser encarcelado y deportado”, lamentó.