Encuentran a hondureño desaparecido en Barcelona

“Hoy lo encontró una sobrina. Está en Barcelona, pero dice que de momento no quiere volver hasta que encuentre trabajo porque él no quiere ser una carga para nadie”, contó su hermana Blacina Rodríguez Cruz.

Félix es originario de Danlí, El Paraíso y se encuentra en España desde el 2006. Su familia ya sospechaba que él estaba pasando una situación emocional compleja debido a la falta de un trabajo estable.

“Mi hermano tiene buen tiempo de no tener trabajo ya que al llegar por un empleo no se lo daban porque no tiene el permiso”, contó Blacina Rodríguez.

Actualmente la madre de Félix Damián se encuentra en Barcelona y le pidió que se regresara a Danlí al conocer su situación, pero él se negó según su hermana.