$!EE UU: Hondureños de alto perfil académico pueden aplicar a la visa EB-2 por interés nacional

¿Tiene más de cinco años de experiencia laboral en su profesión, estudió una maestría, dos, o más o tiene un doctorado y muchísima más formación académica?. Sépalo, Estados Unidos puede estarlo necesitando.

De acuerdo al informe Honduras en Cifras 2020-2023 del Banco Central de Honduras, en el país en 2023 había 26,589 profesionales graduados con licenciatura; de los que 2,318 poseen un posgrado y/o especialidades, y 50 lograron un doctorado.

Además, en ese mismo periodo estaban matriculados en el nivel superior 195,971 futuros profesionales de los que 42.5% están en el sector público y 57.4% en el privado.

Sin embargo, pese a que muchos tienen sus títulos y comprobada experiencia, no todos tienen la oportunidad de desarrollarse en su campo; o si lo han logrado por cuenta propia o en alguna empresa, no ganan lo que valen o no tienen el mejor de los empleos.

Decir cuántos son se complica pues ni el Instituto Nacional de Estadísticas ni el Banco Central tienen disponibles cifras que reflejen esta realidad. Empero, estos profesionales hondureños tienen la oportunidad de contribuir en la economía más grande del planeta, y con residencia incluida.

Este reportaje no promueve la emigración, ni garantiza que a nadie le den la visa, pero sí tiene fines educativos porque muchos emigran de forma ilegal sin saber que existen estas posibilidades.