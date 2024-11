“Nos esperan deportaciones masivas e incertidumbre”: migrantes ante avance de Trump en las urnas

Tegucigalpa, Honduras.-

Angustiados por las últimas tendencias electorales que favorecen al expresidente y empresario Donald Trump frente a la demócrata Kamala Harris, reaccionaron algunos de los hondureños radicados en Estados Unidos la noche del martes.

”Nomás queda pedirle a Dios que cambie la retórica de ese señor, pues millones de hondureños y latinos serán deportados”, expresó Wilmer Chavarría, un compatriota radicado en Atlanta, Georgia, donde el candidato republicado acumula el 51% de los votos electorales.

Para Martha Barahona, una hondureña residente en Carolina del Norte, un posible triunfo de Trump significa el cierre de fronteras, la eliminación del TPS y otras medidas que impactarán directamente a la población migrante.

”Dios mío, que se haga la voluntad de Él. Nos esperan deportaciones masivas, separación de familias, desesperanza, incertidumbre, por no decir miedo. Lo más lamentable es que Honduras no tiene las condiciones para recibirnos, imagínese usted el caos que viviríamos”, expresó. “Si gana él no va a quedar de mentiroso ante el mundo, en verdad quiero llorar”, agregó la compatriota.

Por su parte, María Mendoza, desde Nevada, informó que los dueños de negocios y propiedades esperaban que ganara Trump. “Muy pocos iban por Harris, además de que hay otros que ni siquiera votan aquí”, informó.

Los últimos resultados preliminares le otorgaban el triunfo al magnate con 211 votos electorales, que representan un 52.2%, frente a 145 votos electorales de Kamala Harris, que representan un 46.3%. Es decir, que para superar a Trump, Kamala necesitaría al menos cinco de los siete estados clave.