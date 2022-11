$!A miles de hondureños los enterraron sin saber quiénes eran

Después del reconocimiento en las escenas los llevaron a la morgue como desconocidos y no se volvió a saber de ellos. Así como este caso, entre 2016 y el 26 de octubre del año 2022 un total de 2,428 cuerpos ingresaron a Medicina Forense y nunca fueron identificados ni reclamados por familiares, según bases de datos que analizó LA PRENSA Premium.

Hasta hace unos años los cadáveres eran sepultados en masa dentro de fosas de los cementerios municipales, pero a raíz de intervenciones de organizaciones de derechos humanos se destinó fondos para construir 95 cámaras aéreas de cemento con el objetivo de colocar únicamente dos cuerpos por nicho; sin embargo, una fuente ligada a la dirección de Medicina Forense , que pidió omitir su identidad, develó a este rotativo que la normativa no se cumple porque a la fecha se ponen hasta cinco cuerpos por nicho a fin de ahorrar costos, incluso estimó que solo hay espacio para colocar cadáverese en uno o dos años más.

Los principales motivos de la no reclamación de cuerpos es por desconocimiento de familiares, costo de actos fúnebres o por temor a también ser víctimas de la violencia. De hecho, investigaciones policiales establecen que muchos de los ahora occisos eran hombres de clase media-baja, ultimados por arma de fuego y se trataría de ajuste de cuentas o venganza entre estructuras criminales.

Maldonado enfatizó que cualquier teoría dada por la Policía sobre estos hechos no es totalmente real porque se carece de una investigación profunda.

El proceso de identificación comienza con características referidas por parientes, luego mediante un peritaje odontológico forense que puede indicar edad aproximada. De no lograr el reconocimiento mediante estos métodos se utiliza la comparación de ADN de un familiar y sangre extraída del cadáver.

El miembro de derechos humanos, Julio Velásquez , expresó que “la actual situación del país hace que no solo se tenga que enfrentar una crisis económica sin precedentes, sino también una inseguridad pública por las elevadas cifras de violencia que se traducen en muerte y dolor para miles de familia”.

El portavoz del Conadeh añadió que “entiendo que Medicina Forense tiene un protocolo especial y para su reconocimiento es indispensable la presencia de algún familiar, de lo contrario se vuelve complicado, aunque también se sabe que varias veces hacen caso omiso a los llamados”.

En abril pasado sepultaron los restos de 26 personas que después de varios meses no fueron reclamadas en Medicina Forense, este fue el primer grupo de cadáveres no reclamados por sus familiares que fueron enterrados en 2022. Entre los muertos figuraban 24 hombres y dos mujeres que no fue posible su identificación científica por método de huellas. El depósito de cadáveres desconocidos se satura con frecuencia por la violencia que sufre el país.

Las cifras de los documentos analizados solo refrendan que existe en Honduras una profunda crisis forense en materia de identificación humana y un enorme desinterés como sociedad. Organizaciones defensoras de la vida insisten en lo valioso que resulta cotejar rigurosamente las bases de cadáveres no identificados.