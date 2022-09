Más de 5,700 hondureños son atacados al año por perros

“El vecino no atendió con rapidez el llamado, por lo que procedí a irme, pero antes de que me fuera el vecino se asomó por la ventana. Cuando me regreso a darle el mensaje, el perro se salió por el portón, que estaba mal cerrado, y procedió directo a atacarme”, rememoró.

Gustavo asegura que él no hizo ninguna clase de provocación, ni siquiera había notado que el perro de su vecino, de una raza mezclada de pitbull americano, pudiese ser tan agresivo.