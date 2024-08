A los 50 años, Victoria Beckham por fin aprende a sonreír

Pero si algo es Victoria Beckham, es tenaz. Y 16 años después de iniciar su marca con su esposo y Simon Fuller, creador del programa “Idols” en TV, es más dada que nunca a clavar sus tacones de aguja.

“Realmente no me importa si aún me juzgan”, dijo. “Ha sido una verdadera montaña rusa para esta marca. Pero me siento aterrizada y orgullosa de lo que he logrado”.

Al decirlo, ella esbozó una rara sonrisa. “Durante muchos años no sonreí en las fotografías”, dijo. “Eso era definitivamente una señal de inseguridad”.

Tiene razones para estar optimista hoy en día: en un momento en que algunas empresas de moda de lujo están tambaleándose, la marca Victoria Beckham parece estar encontrando su camino. La empresa, que había perdido dinero casi todos los años desde su introducción, recientemente salió de números rojos después de expandirse a belleza y bolsas.

Victoria Beckham ha estado persiguiendo el éxito desde sus primeros años. “En la escuela nunca fui la niña más brillante”, dijo. “Tuve que trabajar muy duro”. Y, por difícil que sea de imaginarse, la diseñadora alguna vez se consideró una inadaptada. “Tenía una piel terrible y era bastante torpe”.

Ella le otorga el crédito al estrellato del pop por darle más confianza —y colmillo comercial. “¿Qué mejor manera de entender las relaciones públicas y la mercadotecnia que haber sido una Spice Girl en los años 90?”, dijo.

Ed Burstell, consultor de marcas minoristas en Nueva York, describió a Beckham como “una astuta mujer de negocios”.

Cuando ella lanzó su línea de moda, él era el director general de Liberty, la tienda departamental de lujo de Londres. Consideró manejar su colección allí, pero concluyó que no resonaría. “El estilo, el corte de la ropa, eran buenos”, recordó. “Pero la ropa era tranquila en una época en la que la moda era menos tranquila. No recibió el crédito que merecía por estar a la vanguardia del lujo tranquilo”.

Cuando presentó su línea, Beckham insistió en abordar los detalles de su negocio: precios, facturación y cómo se administraban los costos. Aprendió el proceso de diseño en parte drapeando los vestidos sobre su figura. “No pretendo ser una maestra del drapeado”, dijo en el 2010. “El meollo es: ¿me pondría yo esto?”.