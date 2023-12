“The Crown” desata la polémica al revivir los últimos días de Diana

Por Alexis Soloski/ The New York Times

“Gran parte de hacer este programa es simplemente rendirte”, explicó Debicki. “Esta parte de la historia fue realmente sombría y difícil. Simplemente pensé, tengo que ir allí”.

Debicki nunca hizo una audición formal para interpretar a Diana. Luego de la primera temporada de “The Crown”, leyó para un papel de actriz invitada, que no obtuvo. Pero su representante le comentó que la serie podría quererla más adelante para encarnar a Diana.

No obstante, Debicki no confiaba en ello. No veía el parecido físico y nunca ha interpretado un papel de mujer ingenua. Una vez que Emma Corrin fue anunciada como Diana en la temporada 4, Debicki renunció por completo al papel.

No obstante, Peter Morgan, el creador de “The Crown”, siempre había tenido la intención de que Debicki interpretara a una Diana de más edad.

“Para mí, ella siempre estuvo en un grupo de una sola candidata”, escribió Morgan en un correo electrónico. “Si ella nos hubiera rechazado, no habría tenido otra opción más que escribir el programa de manera diferente”.

Debicki luego se embarcó en “este mar interminable de investigación”, al leer cajas de documentos, analizar fotografías, ver videos y perfeccionar el dialecto y la cadencia específicos de Diana —suave, aristocrática, a menudo más fuerte al comienzo de la oración que al final, dijo ella.

La Diana que creó es glamorosa, herida, juguetona y astuta.

Al tiempo que Debicki comenzaba a filmar la quinta temporada en locación, la gente a menudo la abordaba como si fuera Diana, pidiendo hablar con ella y buscando que la actriz cargara sus bebés. Pero en las escenas con diálogos, que en su mayoría tenían que ver con su separación y divorcio del Príncipe Carlos (Dominic West), experimentó una sensación de aislamiento.

Intimidad real

Eso hizo que la sexta temporada, al menos al principio, fuera un alivio. Al tener el material de cámaras de circuito cerrado de Diana y Fayed la noche en que murieron, ella y Abdalla coincidieron en que percibieron una intimidad real.

¿Fue fácil enamorarse de la Diana de Debicki? “Definitivamente”, respondió Abdalla. “Ambos queríamos hallar esa ternura y ese sentido de diversión”.

Resuelta a enfrentar el final, Debicki dijo que descubrió “estos momentos realmente encantadores en los que ella lo está pasando muy bien y las cosas son realmente fáciles y sin preocupaciones y, de hecho, el futuro es muy brillante”.

Debicki tiene la suerte de nunca haber sido acosada por los paparazzi. “No soy particularmente interesante en ese sentido”, aseguró. Las escenas de los fotógrafos persiguiendo a Diana la golpearon duro.

Morgan optó por no mostrar el accidente ni la muerte de Diana en un hospital, una decisión con la que la actriz está de acuerdo. “No creo que sea para nada necesario”, manifestó. “Debes proceder con enorme respeto y cautela porque se trata de una persona real y una tragedia profunda y terrible”.

Aunque la mayoría de sus escenas concluyeron hace un año, Debicki no siente que se haya librado del personaje o de esa tragedia. Aún está nadando en el agua.

“Tal vez aún estoy un poco atrapada emocionalmente”, declaró. “Realmente no creo que me haya ido, esa es la respuesta sincera”.

© The New York Times Company