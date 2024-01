El misterio de la hospitalización del secretario de Defensa de EEUU

Por Bret Stephens/The New York Times

Hace una década escribí un libro con el subtítulo “El Nuevo Aislacionismo y el Desorden Global que se Avecina”. Me he equivocado unas cuantas veces. Ojalá me hubiera equivocado en esto.

El desorden se presenta en dos variedades: desorden dentro de un sistema (como un golpe dentro de un Estado soberano) o del sistema mismo (como el colapso de facto del sistema estatal en partes de África y Medio Oriente). El primero puede ser devastador, pero por lo general se puede contener. El segundo puede ser una cuestión de erosión silenciosa antes de convertirse en un colapso absoluto. Pero sus consecuencias son difíciles de predecir, difíciles de controlar y, a veces, de alcance trascendental.

Vivimos en una era de sistemas en disolución. La Administración Biden lucha por controlar la inmigración ilegal en la frontera sur de EU. Está fracasando. Beijing está tomando gradualmente el control del Mar de China Meridional, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial. Nada lo detiene. Irán está enriqueciendo uranio hasta alcanzar un nivel cercano al de armas. El mundo apenas se da cuenta. Ucrania se está quedando sin municiones. El Congreso de Estados Unidos está demasiado dividido para ayudar a salvar a un aliado. Los ataques de Hezbolá contra el norte de Israel y los ataques de los hutíes contra el transporte marítimo internacional han ampliado la guerra en Medio Oriente, involucrando a EU. Parece que avanzamos hacia ella sin frenos.

Uno podría señalar una causa distinta para cada una de estas crisis. El colapso de la gobernanza en gran parte del mundo en desarrollo. El poder de los cárteles de la droga en Sudamérica y de las milicias terroristas en Líbano y Gaza. La alianza cada vez más estrecha entre Irán, Rusia y China, formando un nuevo eje de resentimiento.

La policía del Mundo

Pero hay una causa más profunda: el desvanecimiento de la Pax Americana —la idea de que Estados Unidos tiene el deber, arraigado en valores e intereses, de vigilar los bienes comunes globales, defender a los aliados en conflicto, disuadir a las dictaduras antiestadounidenses y castigar las violaciones importantes al orden internacional, como la toma de Kuwait por parte de Irak o las invasiones rusas de Ucrania. La idea de que Washington debería ser el policía del mundo ahora se considera una idea cuyo tiempo ha pasado.

Pero la realidad es que el mundo no actúa como su propio policía, y un mundo sin vigilancia es un caos. Sospecho que estamos mucho más cerca de ese mundo de lo que la mayoría de los estadounidenses aprecia.

Este es el contexto de la ausencia médica no anunciada de Lloyd Austin, el Secretario de Defensa de EU. Al principio fue descrito sólo como por “complicaciones de un procedimiento electivo”, lo que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, cerca de Washington. El Presidente, el asesor de seguridad nacional, el jefe del Estado Mayor Conjunto y el subsecretario de Defensa (que estaba de vacaciones) no fueron enterados. Los funcionarios de Walter Reed anunciaron el 9 de enero que Austin había sido sometido a una cirugía de cáncer de próstata el 22 de diciembre y que regresó el 1 de enero por complicaciones. Su estancia parece haber sido mucho más larga de lo que se informó inicialmente. El incumplimiento del deber aquí es tan grave que debería requerir la renuncia de Austin.

La labor del Secretario de Defensa es estar presente. Imagínese si los hutíes hubieran hecho un agujero a un barco estadounidense, lo que requeriría una respuesta inmediata. Se podrían haber perdido horas mientras los comandantes combatientes intentaban obtener instrucciones del Departamento de Defensa.

Lo sorprendente no es que Austin no haya informado a su personal ni a la Casa Blanca. Es la indiferencia con la que la Administración está abordando el incidente. Austin lo describió como un asunto de mala comunicación y prometió hacerlo mejor. Joe Biden dice que no tiene planes de despedir a su Secretario.

Si se tratara del Secretario de Defensa de Nueva Zelanda, digamos, a nadie le importaría. Pero la falacia de abandonar la Pax Americana es que Estados Unidos no tiene la opción de transformarse en una versión más grande de Nueva Zelanda: lejana e inofensiva. Es más probable que un mundo al que Estados Unidos busca darle la espalda apuñale a los estadounidenses por la espalda que darles la espalda. Es por eso que EU tiene que preservar y vigilar un orden global.