¿Se aceleró el espacio-tiempo después del Big Bang?

Por: Kenneth Chang/The New York Times

Luego, unos 60 mil detectores en los cuatro telescopios estudiarán el brillo cósmico de las microondas —longitudes de onda más largas que la luz visible, pero más cortas que las ondas de radio. En particular, el observatorio tiene como objetivo estudiar los modos B, patrones arremolinados de luz polarizada en las microondas.

El universo observable es tan grande que no hay tiempo suficiente para que un fotón viaje a través de él para igualar las temperaturas en todas partes. Pero un rápid o alargamiento del espacio-tiempo —la inflación— podría haberlo logrado. Habría terminado cuando el universo tenía menos de una billonésima de milmillonésima de milmillonésima de segundo.

Durante los primeros 380 mil años de la infancia del universo, las temperaturas fueron tan altas que no se podían formar átomos de hidrógeno, y los fotones —partículas de luz— rebotaban de las partículas cargadas, absorbidas y emitidas continuamente. Pero tan pronto como se pudo formar hidrógeno , los fotones pudieron viajar sin impedimento. Los fotones se han enfriado hasta unos cuantos grados por encima del cero absoluto y sus longitudes de onda se han extendido hasta la parte de microondas del espectro.

El otro patrón tiene una característica que se encuentra en los campos magnéticos. La física utiliza la letra B para designar campos magnéticos, por lo que se le conoce como modo B.

Las ondas gravitacionales habrían sacudido los electrones de manera que generaran diminutos modos B en las microondas cósmicas.

Si el observatorio no detecta ningún modo B, eso no refutaría definitivamente la inflación cósmica. Pero haría más difícil torcer los modelos teóricos de manera que produzcan modos B lo suficientemente pequeños como para no ser detectables.

“El paradigma inflacionario estará en grandes problemas”, dijo Gregory Gabadadze, vicepresidente senior de la Fundación Simons. “La mayoría lo abandonará y estaremos buscando alternativas a la inflación”.

©The New York Times Company 2024