La formidable Rosalynn Carter

Quizás, tras su muerte, finalmente se valore adecuadamente el papel de Rosalynn Carter como paladina de la salud mental en EU. Es sólo uno de los muchos logros no pregonados de una mujer formidable y elegante que pertenece en la primera fila de primeras damas influyentes.

La primera involucró una alberca pública gratuita en la ciudad natal de los Carter, Plains, Georgia, que construyeron en la década de 1950 para el Club de Leones. Ella me contó durante una entrevista que cuando Reagan era Presidente, los conservadores locales lo convirtieron en un club privado exclusivo para blancos. Reagan hizo que la gente “se sintiera cómoda con sus prejuicios”, espetó.

Por Jonathan Alter / The New York Times

Carter dijo que no habría ganado su candidatura a la Presidencia en 1976 sin su encanto, dura labor y consejos sagaces. Al pasar unos asombrosos 75 días haciendo campaña en Florida, ella resultó fundamental para ayudarlo a imponerse en unas elecciones primarias históricas. Su victoria en Florida sobre George Wallace prácticamente aseguró su nominación y marcó el fin del ala racista del Partido Demócrata.

Conocida como la Magnolia de Acero, un apodo que le gustaba, Rosalynn Carter provocó controversia cuando asistía (en silencio) a las reuniones del Gabinete. Pero fue recibida con entusiasmo como parte fundamental del proceso de políticas. Si bien la mayoría de los asesores presidenciales ven a las primeras damas con recelo, los de la Casa Blanca de Carter a menudo deseaban que el obstinado Presidente escuchara aún más a su esposa porque, como reconoció Carter, los instintos de ella eran mejores que los de él.

Un logro con resonancia contemporánea: Rosalynn Carter, junto con Betty Bumpers, esposa del Senador Dale Bumpers, viajaron por EU y persuadieron a 33 legislaturas estatales para que cambiaran sus leyes y exigieran prueba de vacunación para que los niños pudieran ingresar a la escuela.

Cuando Carter perdió la reelección, Rosalynn Carter se deprimió y quiso que su marido volviera a postularse para Presidente contra Reagan. Cuando Carter rechazó esa idea, ella lo ayudó a reinventar la postpresidencia estableciendo el Centro Carter. Viajaron juntos por todo el mundo, “librando la paz”, como ellos decían, supervisando elecciones, iniciando impresionantes iniciativas de salud global y construyendo casas para los pobres. Como fundadora del Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores, hizo casi más que nadie por popularizar un concepto que apenas tuvo nombre hasta la década de 1980.

La historia de amor de ocho décadas de los Carter fue memorable. Cuando estaba trabajando en mi biografía, Rosalynn Carter compartió conmigo las cartas de su marido desde el mar. Una de ellos de 1949 decía:

Cuando he estado lejos de ti tanto tiempo... me siento solo y perdido, y parece que en realidad no estoy viviendo, sino esperando vivir de nuevo cuando estés conmigo.

Rosalynn Carter guardó esas cartas en un cajón cercano hasta el día de su muerte.

Jonathon Alter es periodista y autor de “His Very Best: Jimmy Carter, a Life”.

© 2023 The New York Times Company