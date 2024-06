Putin muestra su capacidad para representar una amenaza contra Occidente lejos de Ucrania

En vista de que los funcionarios occidentales están más habituados a las amenazas de Putin que durante los primeros días de l a guerra , el líder ruso ha subido el volumen, preguntando retóricamente en un momento por qué Moscú no debería “llegar al extremo” si Occidente está buscando su “derrota estratégica”.

“Los occidentales suministra n armas a Ucrania y dicen que ‘aquí no controlamos nada en absoluto’”, dijo, sin reconocer los límites que Occidente ha impuesto a Ucrania. “También podemos decir que le entregamos algo a alguien y luego no tenemos control sobre nada”.

Por: Paul Sonne/The New York Times

“Si Rusia confía fundamentalmente en que el futuro es mejor que el pasado, entonces el uso d e armas nucleares es muy improbable” , dijo Nigel Gould-Davies, ex Embajador del Reino Unido en Bielorrusia.

Quienes dudan de la retórica de Putin argumentan que Rusia lleva la ventaja en Ucrania, lo que hace poco probable que haga algo que pueda movilizar aún más a los partidarios de Kiev o poner en peligro su trayectoria en el campo de batalla. El ex Presidente Donald J. Trump, que ha dejado claro su disgusto por el gasto estadounidense en Ucrania, también podría regresar a la Casa Blanca.

Hay una creciente sensación en Moscú, dijo la persona, de que las amenazas de Rusia no habían sido lo suficientemente convincentes y que era necesario elevar la temperatura.

Más allá de armar a los adversarios de EU, incluyendo a Corea del Norte e Irán, los expertos en Moscú estaban explorando la posibilidad de ataques cibernéticos o espaciales, dijo la persona. Habló bajo condición de anonimato porque temía represalias.

“La gente critica a Rusia y dice que es una potencia en decadencia”, dijo Bobo Lo, miembro no residente del Instituto Lowy, en Sydney, Australia, y ex diplomático australiano en Moscú. “Pero sigue siendo un poder disruptivo formidable. Ésa es su ventaja comparativa. No sólo tiene la capacidad, sino que también tiene la voluntad”.

Anton Troianovski y Lara Jakes brindaron reportes.

©The New York Times Company 2024