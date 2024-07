¿Puede Europa reducir su dependencia militar de EU?

Por: Steven Erlanger/The New York Times

WASHINGTON — Los miembros europeos de la OTAN dicen que deben hacer más para defenderse al cambiar Estados Unidos su enfoque hacia Asia.

La posibilidad de que el ex Presidente Donald J. Trump regrese a la Casa Blanca eleva las preocupaciones, dadas sus amenazas de retirar la defensa colectiva de los países que no pagan sus gastos en la OTAN.

Hay más que podrían hacer los europeos para reducir la dependencia de EU, dijeron funcionarios de la OTAN y analistas durante una reciente cumbre de la alianza en Washington. Eso incluye comprometer más dinero a la defensa, aumentar la fabricación de armas y coordinar la compra de sistemas de armas que pudieran reemplazar los ahora proporcionados únicamente por los estadounidenses. Estas son cuatro lagunas que los europeos deben llenar si va en serio.

Dinero

Diez años después de que los miembros de la OTAN se comprometieron a gastar el 2 por ciento del producto interno bruto en el Ejército, dos tercios lo harán para fin de año. Pero un tercio no. Y aunque Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN, insiste en que el 2 por ciento “es un piso, no un techo”, todavía faltan muchas tablas, incluyendo España e Italia. Los aliados europeos más importantes, como Gran Bretaña, Francia y Alemania, no se han comprometido firmemente a gastar al menos 2 por ciento o más a largo plazo, mientras que lo que realmente necesita la defensa europea es un 2.5 por ciento o incluso un 3 por ciento.