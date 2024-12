La popularidad de una tienda de bagels en Nueva York la lleva a enfrentar el desalojo

Por: Tim Balk/The New York Times

Un domingo, los cadeneros de los bagels crearon un hueco en la fila afuera de Li-Lac Chocolates, la chocolatería de junto, y entregaron muestras a la fila.

Christopher Taylor, uno de los propietarios de Li-Lac Chocolates, dijo que quisiera tener una fila similar para su tienda y que le preocupaba el efecto de la multitud en su negocio. Pero dijo que no resentía el éxito de Apollo Bagels.

“Es un dolor de cabeza y, a veces, los clientes dicen: ‘Ay, lucía muy lleno, no quise entrar’”, dijo Taylor. Pero “si no podemos convertir a todas estas personas en nuestros clientes con las muestras que damos, ese es nuestro problema, no el de ellos”.

©The New York Times Company 2024