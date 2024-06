La polémica por las pruebas de género en la historia de los Olímpicos

Weston no quería volver a los deportes, y mucho menos a los deportes femeninos , pero a los funcionarios les preocupaba que las transiciones de género crearan lagunas en las categorías masculinas y femeninas existentes. Desde entonces, los organismos deportivos internacionales han seguido negando o restringiendo oportunidades para que lo s atletas trans e intersexuales compitan al máximo nivel, en algunos casos prohibiéndoles competir enteramente —todo por no cumplir con una definición subjetiva de “ mujer”.

Años más tarde, el COI adoptó una versión de la política de la Federación Internacional de Atletismo Amateur y se encontró respondiendo repetidamente por las lagunas en sus reglas. En 1967, cuando la velocista polaca Ewa Klobukowska fue descalificada por tener, como dijo la prensa, “un cromosoma de más”, el director del Comité Olímpico Polaco criticó al COI, incluyendo a Brundage. No tenía sentido, dijo, especialmente porque “no existen criterios generalmente aceptados sobre género para la s atletas ”. El COI no debería decidir quiénes serían elegibles para competir con tal “arbitrariedad”, añadió.

El COI pasó la propuesta a la Federación Internacional de Atletismo Amateur —la organización que entonces supervisaba los deportes de atletismo. En agosto de 1936, la federación permitió a atletas que sospechaban que sus competidoras no se adherían a las nociones tradicionales de su género presentar una protesta contra ellas. Posteriormente, esa deportista sería sometida a “una inspección física realizada por un experto médico ”. La federación no detalló qué implicaría esa inspección.

Este verano, en los Juegos Olímpicos de París , las políticas de pruebas de género serán, en algunos aspectos, incluso más extremas que en años anteriores. Debido a que el Comité Olímpico Internacional ha decidido no hacer cumplir una norma en general, las federaciones individuales que gobiernan los deportes olímpicos ahora se ven abandonadas a su suerte. Aunque el COI ha proyectado una meta de mayor inclusión, pocas de las federaciones han escuchado. Algunas, como World Athletics, prácticamente han prohibido a las mujeres trans e intersexuales en las competiciones femeninas. A menudo a estas mujeres se les permite competir sólo con hombres —lo que no es una posibilidad realista ni deseable.

Regular los deportes de élite de una manera que reconozca nuestra comprensión actual del género como algo fluido es complicado. Pero el sistema actual no funciona. Ciertos deportes, como el patinaje artístico y algunas competiciones de esquí, probablemente no necesiten dividirse por sexo. Estas divisiones pueden tener más sentido en otros deportes. Pero si nos apoyamos en las categorías de género, tenemos que aceptar que son imperfectas. Todos los atletas deben tener un camino realista hacia la participación en su categoría de género que viven. Es necesario poner fin a los días en que se despojaba cruelmente a los atletas de su derecho a participar.

Si los funcionarios deportivos de 1936 y después se hubieran guiado por el espíritu de auténtica curiosidad que impregnó la cobertura periodística de atletas como Weston, no habríamos desperdiciado casi un siglo prohibiendo a los atletas simplemente por ser quienes son.

Michael Waters es autor de “The Other Olympians: Fascism, Queerness, and the Making of Modern Sports”. Envíe sus comentarios aintelligence@nytimes.com.

