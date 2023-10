Nicaragua confisca las casas de “traidores”

De Castro y los otros propietarios de casas, Gonzalo Carrión y Haydee Castillo, son activistas de derechos humanos que están entre más de 300 nicaragüenses declarados traidores este año por el Gobierno sandinista , sin derecho a la ciudadanía o a tener propiedades. Ahora, el Gobierno ha empezado a confiscar las propiedades de sus opositores, lo que incluye las casas de dos ex Ministros de Relaciones Exteriores.

Por Frances Robles / The New York Times

"La cruel verdad es que es la única cosas material que tenía además de mi pensión, que también me quitaron", dijo Hassan, de 81 años.

Moisés Hassan, un ex miembro de la Junta Sandinista, huyó a Costa Rica hace dos años y fue despojado de su ciudadanía. Trabajadores de Gobierno confiscaron hace poco la casa en Managua de siete recámaras que compró en 1980, la cual había sido valuada hace poco en 280 mil dólares.

Murillo, quien funge como vocera del Gobierno, no respondió a una petición para dar comentarios. Ella y el Presidente han dicho que consideran a los activistas de oposición terroristas por intentar derrocar al Gobierno al bloquear carreteras, paralizar el comercio y recurrir ocasionalmente a la violencia.

Jason Poblete, un abogado en Estados Unidos que se especializa en reclamos de propiedad internacionales, relató que hace más o menos año y medio empezó a recibir llamadas de dueños de inmuebles en Nicaragua que dijeron estar siendo acosados con recibos prediales insolutos falsos, una táctica que usa el Gobierno para darle a las confiscaciones "el color de la ley", señaló.

De Castro dijo que ningún abogado en Nicaragua aceptaría jamás sus casos. Añadió que varios activistas que fueron despojados de sus propiedades y ciudadanía planeaban presentar un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al argumentar que las medidas violaban la ley internacional. Entre los demandantes está su madre, la escritora Gioconda Belli, cuya vivienda también fue confiscada.

"Mientras el régimen esté en el poder, no podremos regresar y no podremos recuperar nuestras casas", señaló De Castro. "No creo que vayan a parar".

