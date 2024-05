El deber sagrado de los musulmanes con el sol y la tierra

No es el único en este País de más de 200 millones de habitantes , la mayoría de ellos musulmanes, que intenta generar un despertar ambiental a través del Islam. Altos clérigos han emitido fetuas, o edictos, sobre cómo frenar e l cambio climático. Los activistas están implorando a la gente que el ambientalismo está incluido en el Corán.

Por: Sui-Lee Wee/The New York Times

El cambio perdurable es un reto. Las vastas reservas de níquel de Indonesia, utilizado en las baterías de autos eléctricos, son un camino hacia un futuro más limpio. Pero procesar el níquel requiere quemar combustibles fósiles. El Presidente electo Prabowo Subianto ha hecho campaña para ampliar la producción de biocombustibles que podrían provocar deforestación. Con la capital, Yakarta, hundiéndose en el mar, Joko Widodo, el Presidente saliente, está construyendo una nueva capital que se anuncia como una metrópolis verde con energía renovable. Pero para ello ha talado bosques.

Algunos clérigos ven el ambientalismo como algo periférico a la religión. Las encuestas sugieren que existe una creencia generalizada entre los indonesios de que el cambio climático no es causado por el hombre.

Pero educar a 200 millones de musulmanes, dicen los defensores del medio ambiente, puede impulsar el cambio.

“La gente no escucha las leyes; no les importan”, dijo Hayu Prabowo, director de protección ambiental del Consejo Ulema de Indonesia, la máxima autoridad islámica del País. “Escuchan a los líderes religiosos porque sus líderes religiosos dicen que puedes escapar de las leyes mundanas, pero no puedes escapar de las leyes de Dios”.

Las fetuas emitidas por el consejo no son jurídicamente vinculantes, pero dijo que han tenido un efecto notable. Señaló estudios que encontraron que las personas que viven en áreas con ricos bosques y turberas ahora son más conscientes de que está mal talar estas tierras debido a las fetuas que declaran estas actividades como haram o prohibidas.