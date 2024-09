Mis hijos merecen la verdad: sí, el mundo se está desmoronando

Por: Jake Halpern/The New York Times

Mi esposa y yo tenemos un choque de culturas, lo que significa que les hablamos a nuestros hijos de manera muy diferente sobre el mundo. Yo soy el padre optimista de Estados Unidos; ella es la madre pragmática de Polonia. Es más o menos Disney vs. la Cortina de Hierro.

Mi esposa, Kasia, maneja las dificultades mejor que yo. Se siente cómoda cuando habla de lo mórbido, lo conmovedor y lo trágico. Creció del otro lado de la Cortina de Acero, en Varsovia. Allí no había mimos. Cuando estaba en primer año, su maestra la llevó a una excursión al lugar de un reciente accidente aéreo, donde ella miró los tenis carbonizados de pasajeros muertos. La lección parecía ser: cosas malas suceden y no tiene caso fingir lo contrario.

Cuando nuestros hijos eran pequeños y nos preguntaban sobre la muerte, yo patinaba, mientras Kasia explicaba: yo moriré, tu padre morirá y algún día tú morirás. Se derramaron lágrimas, pero así se explicó con precisión la muerte. Kasia perdió a su propio padre cuando sólo tenía 10 años. En ese entonces, su padre —un matemático de renombre— vivía en Francia y libraba una batalla perdida contra el cáncer. Nadie le dijo nunca del cáncer. Cuando supo que su padre había muerto, la noticia fue un completo shock. Ahora, como madre, Kasia está a favor de algo cercano a la total transparencia. Una vez me dijo: “Sólo quiero proteger a los niños de sentirse desprevenidos”.

Yo, por el contrario, disfruté de una infancia libre de tragedias en gran medida. Crecí en el resplandor de la década de 1980, yendo al mol y escuchando música en mi Walkman. Creía en los finales felices. Como padre, ofrecí a mis hijos las mismas garantías optimistas que mis propios padres me ofrecieron a mí, cuando la Guerra Fría estaba en pleno apogeo y Ronald Reagan nos aseguraba que era “de mañana en Estados Unidos”.

Claro, mis hijos me preocupaban. En Estados Unidos, existe toda una industria que atiende esas preocupaciones y ofrece infinitas soluciones: asientos para autos, tapas para enchufes eléctricos, puertas para bebés, protectores de ventanas, protectores de esquinas, cerraduras para inodoros. Cuando mis hijos eran pequeños, compré muchas de estas cosas porque me hacían sentir como si estuviera haciendo mi trabajo —como si estuviera en control. Lo curioso es que mientras más crecían mis hijos, más me daba cuenta del poco control que tenía. Mis hijos también lo sabían.

Lucian, mi hijo menor que ahora tiene 15 años, tiene una vena fatalista. Hace poco me comentó: “El mundo se está desmoronando, ¿verdad, papá?”. Su evidencia, que abundaba, incluía el cambio climático, los cortes de energía, Ucrania y Gaza. Y no parecía convencido de que ninguno de los “líderes supremos” del mundo, como los llamaba, estuviera haciendo un trabajo particularmente bueno.

“¿Cuánta fe, en general, le tienes a los adultos?”, le pregunté.

“No mucha”, respondió.

“¿Siempre te has sentido así?”, pregunté.

“No, el mundo era mejor hace 10 años”, dijo con nostalgia. “Pero nunca pensé realmente en ese tipo de cosas cuando tenía 5 años. Entonces sólo pensaba en lo que iba a comer”.

En una conversación, Lucian me dijo: “Papá, la cuestión no es ‘si’ habrá una guerra nuclear; es una cuestión de ‘cuándo’”. Me quedé sin palabras porque, a decir verdad, yo había estado avanzando hacia la misma aterradora comprensión. La única pregunta era si estaba dispuesto a ofrecerle alguna tranquilidad que ambos sabíamos que sería una mentira.