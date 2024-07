¿Mimamos demasiado a nuestras mascotas?

Por: Linda Baker/The New York Times

Las mascotas son más populares que nunca. Aproximadamente dos tercios de los hogares estadounidenses tienen al menos una mascota, contra el 56 por ciento en 1988, reporta la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, y los estadounidenses gastaron 136.8 mil millones de dólares en sus mascotas en el 2022.

Unos 91 millones de hogares en Europa poseen al menos una mascota, un aumento de 20 millones en la última década. La población de mascotas en India alcanzó los 31 millones en el 2021, comparado con 10 millones en el 2011.

Mimamos a nuestras mascotas con planes de nutrición personalizados, hidroterapia y hoteles boutique. En All the Best, una cadena de tiendas para mascotas de alta gama en Seattle, Washington, los artículos más populares son juguetes enriquecedores para canes y felinos, diseñados para estimular a los animales que cada vez más “están allí echados, solos y aburridos”, dijo Annie McCall, directora de mercadotecnia de la cadena.

Ahora algunos especialistas en ética del bienestar animal se preguntan si hemos ido demasiado lejos. “Ahora consideramos a las mascotas no sólo como miembros de la familia, sino como equivalentes a niños”, dijo James Serpell, profesor emérito de ética y bienestar animal en la Universidad de Pensilvania. “Los dueños se han vuelto cada vez más protectores y restrictivos. Por ello, los animales no pueden expresar su propia naturaleza perruna y gatuna tan libremente como podrían”.