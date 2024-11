Migrantes cambian sus planes de ir a EU tras victoria electoral de Trump

“Es una inversión muy cuantiosa”, dijo sobre el viaje al norte, que le costaría 2 mil 500 dólares, los ahorros de un año. “Prefiero no arriesgarme” .

Por: Julie Turkewitz, Emiliano Rodríguez Mega y Genevieve Glatsky/The New York Times

Sin embargo, algunas personas que habían considerado el viaje dijeron haber decidido que la elección de Trump significa que no intentarán llegar a Estados Unidos, legalmente o no. Algunos dijeron que temían la deportación o un clima poco acogedor.

Los cruces fronterizos hacia Estados Unidos han disminuido en los últimos meses. El Gobierno mexicano ha hecho que sea particularmente difícil para las personas cruzar el País, enviando a los migrantes que llegan al norte de México de regreso a las regiones del sur.

Aunque las detenciones en la frontera de EU hayan disminuido, aún hay miles de personas camino a Estados Unidos.

Hay tres caravanas de migrantes en el sur de México que se dirigen al norte —la más grande consiste en unas mil 600 personas, reporta la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

En un refugio en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, Rosalba Magallón, de 45 años, dijo que solía vender quesadillas en el Estado de Michoacán, hasta que miembros del cartel quemaron su casa cuando no pagó cuotas de piso.

No importaba que Trump fuera Presidente, dijo. Cree que Estados Unidos es el único lugar donde podría no estar en peligro. “Huí y ahora vivo en la incertidumbre”, dijo. “Obviamente estamos preocupados por la llegada de Trump, pero no puedo regresar”.

©The New York Times Company 2024