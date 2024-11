La Inteligencia Artificial sustituye a un presentador de radio

La resurrección fue parte de un novedoso experimento de Off Radio Krakow para probar si la IA podría revivir una emisora local moribunda que tenía “casi cero” escuchas, de acuerdo con el director de la radio pública en Cracovia. La estación también planeó entrevistas con otras personas fallecidas, incluyendo a Jozef Pilsudski, el líder de Polonia cuando recuperó su independencia en 1918.

Zaleski admitió que la versión generada por c omputadora de la distintiva voz de la poetisa era convincente. Pero, dijo, “fui a su funeral, así que estoy seguro de que está muerta”.

Pero su resignación se convirtió en f uria a fines de octubre después de que Off Radio Krakow, su ex patrón, transmitió lo que promocionó como una “entrevista singular” con Wislawa Szymborska, una ícono de la cultura polaca y ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1996. Lukasz Zaleski, el conductor de radio despedido, dijo que él habría invitado a Szymborska a su programa matutino, pero nunca lo hizo por una simple razón: ella murió en el 2012.

Por: Andrew Higgins/The New York Times

La novedad y la i ndignación pública contribuyeron a reforzar la audiencia de Off Radio Krakow, que el director de Radio Krakow dijo creció a 8 mil de la noche a la mañana después de la introducción de tres conductores generados por IA —Emilia, de 20 años, Jakub, de 22, y Alex, de 23, cada uno de los cuales tenía una foto y biografía generadas por computadora en el sitio web de la estación.

Menos bienvenido ha sido un torrente de abuso dirigido al sistema de radiodifusión pública. “Me han convertido en un monstruo que acaba con los empleos y quiere reemplazar a personas reales con avatares”, dijo Mariusz Marcin Pulit, director editorial de Radio Cracovia y de estaciones nicho que operan bajo su paraguas, como Off Radio Krakow.

Insistió en que nunca fue su intención reemplazar a las personas con máquinas, y que su único objetivo era revivir Off Radio Krakow, hacerla más atractiva para los escuchas más jóvenes y generar un debate sobre la IA al tiempo que el Parlamento de Polonia debate nueva legislación para regularlo.

Añadió que la tecnología empleada para generar la entrevista espuria con Szymborska ha sido ampliamente utilizada: ChatGPT de Open AI, software de síntesis de voz desarrollado por ElevenLabs y programas de generación de imágenes de Leonardo.Ai.

Pero sus afirmaciones no han calmado al público. Entre los que quedaron indignados se encontraba Jaroslaw Juszkiewicz, un periodista de radio cuya voz se utilizó durante más de una década en la versión polaca de Google Maps. Su reemplazo por una voz metálica generada por computadora en el 2020 provocó furia en las redes sociales. En una publicación en Facebook, dijo que el uso de IA para fingir una entrevista con la poetisa muerta lo había dejado sin palabras. “Si eso no es una violación de la ética periodística, no sé qué es”, dijo.

El Consejo Nacional de Radio y Televisión atacó a Pulit, quien fue designado en diciembre. Estaba “eliminando el factor humano” y obligando a los medios a obedecer “órdenes e ideas poco éticas”, escribió Marzena Paczuska, una miembro del consejo, al ministro de Cultura.

Krzysztof Gawkowski, el Ministro de Digitalización, se quejó en la plataforma de redes sociales X de que “aunque soy fan del desarrollo de IA, creo que cada vez se cruzan más ciertos límites”. Añadió: “El uso generalizado de IA debe hacerse para la gente, ¡no contra ella!”.

Cansado de ser acusado de querer deshacerse de los humanos, Pulit puso fin a su experimento.