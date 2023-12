Antes eran indigentes, ahora inmigrantes ayudan a los recién llegados a Nueva York

La mayoría de los que los recibían eran venezolanos y muchos habían hecho el mismo viaje apenas unas semanas antes. Guiaron a los recién llegados a mesas cubiertas con ropa y zapatos, los conectaron con servicios legale s u les ofrecieron un corte de cabello y c omida caliente.

Por Nina Agrawal/The New York Times

Mientras que otros migrantes pueden tener un consulado al cual recurrir, los venezolanos no. Su consulado está cerrado, resultado de las malas relaciones entre EU y Venezuela.

La Ciudad abrió un centro de admisión en el Hotel Roosevelt en Midtown a principios de este año para ayudar a colocar a los migrantes en refugios y conectarlos con los servicios, meses después de que la Ciudad declaró una crisis. La Administración del Alcalde Eric Adams creó en junio un programa de asistencia para las solicitudes de asilo. Ayudó a migrantes a completar más de 5 mil 600 solicitudes para mediados de octubre, dijeron las autoridades.

Pero la Ciudad ha recibido más de 130 mil recién llegados y sus necesidades son enormes. Diversos grupos de voluntarios y organizaciones sin fines de lucro también han proporcionado donativos de ropa y otro tipo de asistencia. Pero los migrantes que intentan solicitar asilo o protección contra la deportación necesitan ayuda para reunir documentos y sortear un complejo proceso judicial.

Desde julio del 2022, Jesús Aguais y su organización sin fines de lucro, Aid for Life, han intentado llenar los vacíos. Aguais, venezolano, tiene décadas establecido en NY. Su organización surgió de una organización hermana, Aid For AIDS, que él creó en 1996 para proporcionar medicamentos antirretrovirales gratuitos a personas con VIH en Latinoamérica.

“Comenzamos brindando nutrición a los venezolanos con la emergencia humanitaria venezolana”, dijo. “Luego nos expandimos a los migrantes. Todo está vinculado. Los ayudamos en Venezuela, luego en Colombia, luego en Perú, luego en Panamá y ahora en Nueva York”.

Además de las jornadas semanales, Aid For Life realiza talleres legales que explican el proceso de asilo y tiene clínicas con asistentes legales venezolanos voluntarios.

Las jornadas han atendido a más de 20 mil migrantes, dijo. Selitza Castro, de 51 años y una voluntaria, explicó que ha venido todas las semanas desde que llegó el año pasado. Hace unos meses dejó un refugio y se mudó a un departamento de renta en Brooklyn.

“Quienes tenemos un poco más de tiempo aquí estamos un poco más establecidos —no mucho, pero un poco”, dijo Castro. “Nos sentimos como una familia, ayudando a otros que han llegado más recientemente”.

