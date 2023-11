Crece número de inmigrantes chinos en la frontera de EEUU

Por EILEEN SULLIVAN/ The New York Times

La oleada de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos a través de la frontera sur incluye cada vez más a personas de un lugar sorprendente: China.

A pesar de las distancias y las dificultades del viaje, más de 24 mil ciudadanos chinos han sido detenidos cruzando a Estados Unidos desde México el año pasado. Esto es más que en los 10 años anteriores combinados, arrojan datos del Gobierno.

Normalmente vuelan a Ecuador, donde no necesitan visa. Luego, como cientos de miles de otros migrantes de Centro y Sudamérica y de lugares más distantes, pagan a contrabandistas para que los guíen en su viaje a través de la peligrosa jungla entre Colombia y Panamá camino a Estados Unidos. Una vez allí, se entregan a los funcionarios fronterizos y muchos buscan asilo.

Y la mayoría lo consigue, lo que a su vez alimenta nuevos intentos. Los ciudadanos chinos tienen más éxito que las personas de otros países en sus solicitudes de asilo en los tribunales de inmigración. Y quienes no lo hacen terminan quedándose de todos modos porque China generalmente no los acepta de regreso.

Orden de deportación

En el polarizador debate sobre inmigración, hay un aspecto poco abordado del sistema estadounidense: los funcionarios estadounidenses no pueden obligar a los países a aceptar a sus propios ciudadanos. En términos generales, esto no es un problema. Pero alrededor de una docena de países no son demasiado cooperadores, y China es el peor infractor.

De los 1.3 millones de personas en Estados Unidos con órdenes finales de deportación, alrededor de 100 mil son chinos, compartió un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.