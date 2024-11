‘Gladiador II’, el regreso de Ridley Scott al coliseo

“Me siento vivo cuando hago algo a este nivel”, dijo. “Yo no lo llamo estrés, lo llamo adrenalina. Y un poco de adrenalina te hace bien”.

Su más reciente es “Gladiador II”. En octubre, me reuní con Scott en su oficina en Los Ángeles , que estaba decorada con carteles de algunas de sus películas memorables como “Alien” y “Blade Runner”. Mientras se preparaba para el estreno de “Gladiador II”, ya estaba inmerso en la preproducción de su próxima película, una película biográfica de los Bee Gees.

Por: Kyle Buchanan/The New York Times

Creo que se pueden crear puestos, pero eso signific a reaprender . Alguien dijo una vez que en la vida es posible que tengas que volver a capacitarte dos o tres veces, y es duro para la persona promedio. Para mí, simplemente tengo que evolucionar. Me gusta pensar que soy un jugador de tenis y que tengo que seguir haciendo rebotar la pelota.

Paul registró en mi radar cuando estaba viendo “Gente Normal” . Parte de mi trabajo es tener buen ojo para elegir el elenco y también me ayudan muy buenos directores de casting. Para mí, un director de casting es tan importante como una buena cámara.

La lógica era muy clara, porque frecuentemente en una secuela no tienes a un sobreviviente, no tienes una historia, pero teníamos a una persona ( Lucius, interpretado por Paul Mescal ) que de repente había desaparecido de la película.

Y, sin embargo, no puedo entender por qué tenemos a gente viviendo en las calles de California , donde la productividad general de California es la sexta más grande del mundo.

Sí. Si no tenemos cuidado, estamos empeorando . Una bomba e s igual de mala como poner a cristianos en la arena y permitir que un león se los coma —y la gente olvidará que eso en realidad lo hicieron por diversión. Todo es increíblemente horripilante. Intento mantener eso en primer plano, como cuando Paul dice: “¿Es así como trata Roma a sus héroes? ”. Porque nunca podrás corregir esa locura.

Recientemente se reportó que Apple podría abandonar el tipo de estrenos en cines que la compañía le dio a su película “Napoleón”. ¿Le preocupa el futuro del cine por cosas así?

No, porque de todos modos se me paga de más. Simplemente me divierto haciendo lo que hago.

Es un privilegio hacer lo que estoy haciendo. Si este es un auto Fórmula 1, soy un buen conductor.

No me parece alguien deseoso de poner fin a su carrera.

No, qué locura.

Su madre vivió hasta los 90 años, ¿verdad?

Sí. Me dijo: “Esto es ridículo”, me tomó la mano y murió. ¿No es genial?

©The New York Times Company 2024