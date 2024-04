Gisele Bündchen se reconstruye tras su divorcio y confirma nueva relación

“Nunca me sentí tan deprimida y vulnerable ”, recuerda Bündchen, que ahora tiene 43 años. No podía levantar a sus dos hijos pequeños, Benjamin y Vivian. “Si estaba sentada, me dolía”, dijo.

Bündchen hizo una mueca al recordar sus meses entrando y saliendo del quirófano. Han sido unos años pesados. Ahora vive en Miami tras haber dejado los fríos inviernos de Massachusetts a favor de los climas más cálidos de Florida, con su acceso más fácil a su natal Brasil. La mudanza fue documentada tanto por ESPN como por Deuxmoi, la cuenta de chismes en Instagram.

En esencia: Brady se había retirado y dejado el retiro en rápida sucesión. Los fans especulaban sobre el resentimiento de Bündchen ante su repentino cambio de opinión. Los usuarios de Reddit la acusaron de frenar su regreso triunfal. Más tarde, los dos compartieron declaraciones casi idénticas anunciando su divorcio.

“Nadie sabe realmente lo que sucede entre dos personas, sólo las dos personas en la relación”, dijo. Señaló que lleva casi 18 meses divorciada. En ese tiempo, ya le ha dado vuelta a la página.

Nueva relación

Sí, confirmó, está saliendo con alguien. “Esta es la primera vez que estoy saliendo con alguien que primero fue mi amigo”, dijo. “Es muy diferente. Es muy honesto”.

Antes de las cirugías, Bündchen se comprometió a transformar su salud. Mucho antes de que los jugos se hicieran populares, Bündchen bebía sus verduras. Había sido muy dedicada respecto a su acondicionamiento físico, instalando una cancha de pickleball y un pabellón para yoga en su casa de playa en Costa Rica. Ahora se está enfocando en su fuerza.

El mes pasado, Bündchen publicó su primer libro de cocina, “Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body and Feed Your Soul”.

Después del divorcio, Bündchen compró una propiedad palaciega en Surfside, Florida, al otro lado del agua de la mansión de Brady. Mientras esa residencia está en construcción, ella se mudó a una íntima cabaña suburbana.

Prepara el desayuno y recoge a sus hijos de actividades deportivas extracurriculares. Los deberes del hogar se han convertido en un foco de atención. “Tienen que ayudarme y se los digo. Les digo: ‘Escuchen, entiendo que teníamos chefs trabajando con nosotros y todo eso, pero mamá ahora está eligiendo hacerlo de esta forma”.

Bündchen es una de seis hermanas, nacida en la ciudad de Horizontina. Sus padres trabajaban y su madre se encargaba de todos los deberes del hogar, además de su trabajo como cajera de banco. Este año, su madre murió de cáncer a los 75 años. “Mi mamá para mí es una supermujer”, dijo Bündchen, llorando. “Es una guerrera”.